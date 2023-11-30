林濁水：柯P摔到18趴　侯友宜麻煩大了

林濁水分析《美麗島電子報》追蹤民調指出，侯友宜麻煩大了。（照片：林濁水臉書） 中評社台北11月30日電／《美麗島電子報》第78波2024大選滾動式民調顯示，賴蕭配支持度36.3%、侯康配31%、柯盈配18%。前“立委”林濁水今天在臉書發文分析《美麗島電子報》追蹤民調指出，侯友宜麻煩大了，柯文哲雖重挫到剩18%，但年輕人往賴清德移去，損柯損己以利賴，趨勢若持續，勝負已定。



林濁水說，侯友宜麻煩大了，把趙少康當救命仙丹提名為副手，得意地強調是他自已的決定，英明地報了一箭之仇，痛擊柯文哲，藍學者鼓掌既可拉回深藍民眾還可吸引年輕人，不料柯果然重挫到剩18%，哭都哭不出來，但侯友宜卻也從31.1%微幅掉到31.0%，沒拉到深藍還把年輕人大批往賴那邊趕過去，賴從31.4%暴升到36.3%，損柯損己以利賴，太令人驚喜了，趨勢若持續，勝負已定。



《美麗島電子報》第77、78波大選追蹤民調，交叉分析顯示，20至29歲族群，柯文哲從36.9%下降到31.8%，侯友宜從21.9%下降到14.4%，而賴清德卻從22.1%上升至35.9%。不過在30至39歲，侯友宜從18%上升至25.5%，賴27.3%升至27.6%、柯35.1%跌至33.2%。政黨傾向中立的選民，賴清德從18.8%上升至27.6%，侯友宜從18.6跌至14.6%、柯文哲也從20.4%跌至16.2%。