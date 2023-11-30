媒體人秀出一張宣稱是吳欣盈放棄美國籍證明

媒體人楊文嘉在臉書PO出宣稱是吳欣盈2014放棄美國籍的證明。（照：楊文嘉臉書） 中評社台北11月30日電／台灣民眾黨2024候選人柯文哲副手吳欣盈被質疑尚未放棄美國籍身份，日前更對外表示“這是她跟美國政府之間的事”引發輿論抨擊。資深媒體人楊文嘉今早在臉書PO出一張宣稱是吳欣盈已在2014年5月就放棄美國籍身份的英文文件。



楊文嘉PO出的這份文件，紅框起來的名字是WU CYNTHIA。吳欣盈競辦發言人陳宥丞也表示，在美國的聯邦網站就可找到2014年吳欣盈放棄國籍的資料，“請外界不需要再多加揣測”。



民眾黨發言人林子宇指出，2014年美國釋出的放棄國籍報告中，就有吳欣盈的名字。至於民眾黨與吳欣盈為何沒有秀出放棄美國籍聲明，民眾黨並未說明。



但也有媒體報導，楊文嘉秀出的資料只是美國“財政部”國稅局的稅務證明，只能確認雙重國籍者與美國政府間的稅務關係，並不能直接證明是否無雙重國籍問題。



對此，有台媒報導，吳欣盈爭議不斷，包括被質疑雙重國籍、嗆記者，傳出引發民眾黨內部不滿聲浪，認為吳欣盈只要比照鴻海創辦人郭台銘欲參選時的副手賴佩霞，公布放棄美國籍證明，爭議就結束，而不是僅口頭說明，不願意拿出證明，引發外界更多質疑，都會影響民眾黨跟民眾黨“總統”參選人柯文哲選情。



楊文嘉今天早上在臉書貼出一份英文文件，宣稱吳欣盈已在2014年5月就放棄美國籍身份，更向柯粉喊話，“吳欣盈沒事。會沒事的吳欣盈！”



民眾黨發言人林子宇在《民眾之聲》表示，吳欣盈不希望把選舉模糊到個人隱私上，選舉就該回歸到政策討論，而吳欣盈是一個比較美式作風的人，也有她自己的底線，但現在主流媒體因為柯文哲沒東西可打，就來打吳欣盈的國籍問題，想塑造出藍綠對決的樣貌，用這個方式來操作棄保。林子宇強調，吳欣盈在擔任“立法委員”期間，就已經經過“中選會”的核可，且美國政府每年會針對要放棄國籍的人釋出公告，2014年的報告中，上面就有吳欣盈的英文名字。



媒體人黃光芹表示，她認為現在不是去解釋或者隨著敵人所打的烏賊戰去起舞，而是敵人兵臨城下，輿論會發酵，就不能讓子彈飛，既然吳欣盈在2014年就放棄美國國籍，應該在第一時間把證據拿出來，有類似說1分鐘可以說清楚的事，要馬上說清楚；再來就是選舉沒有個人，過去是什麼脾氣、作風如何，都必須要加入團隊，而且副手扮演一個功能，就是對“總統”候選人有加分的角色，副手效應絕對不能扣分。