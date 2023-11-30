工商界問會打仗嗎？賴清德談拒九二、服貿

民進黨2024候選人賴清德出席台灣經濟發展論壇與企業界對話，企業界代表關心台灣會不會打仗。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天與工商界代表會談，200多人出席，與會人士提問台灣觀光人次下降，台灣是否會打仗，台商質疑是否能投資台灣等問題。賴清德回應表示，兩岸應該要藉由對話取代對抗、交流取代圍堵，透過交流增進彼此理解、諒解，和平發展，這是他從政以來，在兩岸議題不變的初衷，未來當選後也是如此。



賴清德還說，你們企業家是見過世面，可以想一想，如果台灣真的接受九二共識，開放服貿，開放大量的中國學生來台灣就業，台灣就可以得到和平嗎？不可能，中國攻打台灣，要拿下台灣，是民進黨成立之前，中國攻打台灣不是民進黨，也不是民進黨主張台灣不是中華人民共和國部分。中國要拿台灣是中國的國家政策，中國把路堵住了，我們就往另一個方向走。此路不通，我們走另一條路，而且走得更成功。



他指出，不要因政治關係，一定非得要“併吞”台灣不可，要跟台灣交流，非得要台灣接受九二共識，一個中國原則，相信大家都有關注到。如果今天走向一個中國原則的回頭路，“國家安全”、經濟發展一定帶來相當大的衝擊。



賴清德強調，自己如果當選，只要中國對等尊嚴，“我的門永遠都是開的，我願意幫助中國，特別是他們困難的時候”。一個穩定的中國，可以提供安全的台灣，一個繁榮的台灣，可以促成進步的中國，這是大家都有好處。



賴清德下午出席“台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”，座談會在台北國際會議中心舉行，中國國民黨候選人侯友宜以及台灣民眾黨候選人柯文哲都已經於日前參與過對談，賴是最後一位。



現場約有200多位工商業界代表出席，會議由商業總會理事長許舒博主持。與會代表提問有關台灣觀光人次下降，台灣是否會打仗，導致台商質疑是否能投資台灣等問題。



許舒博在會中提問有點來勢洶洶，直接問到兩岸交流該如何走下去？

