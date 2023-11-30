企業界盼放寬加班時數　賴清德：邀各界討論

賴清德下午出席“台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天出席座談會被問及，當選後是否能夠優先修正《勞動基準法》，放寬勞工加班時數時表示，他未來會主持經濟發展會議，廣邀各界共商經濟大事。



賴清德下午出席“台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”，座談會在台北國際會議中心舉行，中國國民黨候選人侯友宜以及台灣民眾黨候選人柯文哲都已經於日前參與過對談，賴是最後一位。



現場約有200多位工商業界代表出席，會議由“中華民國”商業總會理事長許舒博主持。



“中華民國”工業區廠商聯合總會理事長賴博司在會中表示，他們90個工業區，每個地方都會提到加班時數問題，因此希望能修正《勞基法》32條，延長工時的規定，放寬加班時數。



賴博司說，受到少子化影響、台商回流投資等，使台灣嚴重缺工，但《勞基法》規定，一個月加班不得超過46小時，每3個月不得超過138小時；不過，日本過去沒有加班時數限制，現在則是可以加班100個小時，“立法院”也通過《公務員服務法》修正案延長辦公時數可以到60個小時。



賴清德表示，未來如果當選“總統”，他會主持經濟發展會議，邀請企業界、勞動界、社會各界共商經濟發展的大事。



他指出，新的時代來臨，不管是提出一套新的，與智慧新時代接軌的勞動法律；或是勞資共同合作，因應國際社會挑戰；或是改善勞動條件，讓勞工福祉受到保障，都需要透過廣大正式會議凝聚。



他強調，這些議題未來都會在討論範圍中。