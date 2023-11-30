柬埔寨出現人感染H5N1禽流感死亡病例

中評社香港11月30日電／世界衞生組織29日通報，柬埔寨一村莊出現兩例人感染高致病性H5N1型禽流感確診病例，其中第一例已經死亡，第二例正在治療中。



通報說，世衞組織24日至25日接到柬埔寨衞生部通知，該國南部貢布省一村莊出現兩例H5N1型禽流感確診病例，患者都是女性。其中第一例在出現發燒、呼吸急促和咳嗽症狀4天後就診，H5N1檢測呈陽性，病患在住院期間死亡。



新華社報導，流行病學調查顯示，上述病例在過去一個月里都接觸過患病家禽。實驗室調查顯示，所檢測到的病毒屬於H5分支2.3.2.1c，與2013至2014年以來在柬埔寨及東南亞其他國家傳播的禽流感病毒非常相似。



H5N1屬於甲型流感病毒。世衞組織表示，H5N1型禽流感可致人體嚴重疾病、死亡率高。幾乎所有人類感染H5N1型禽流感的病例都與密

切接觸受感染禽鳥或被病毒污染的環境有關。但已有證據也顯示，該病毒不易感染人類，在人與人之間的傳播似乎很不尋常。



世衞組織指出，現有流行病學和病毒學證據表明，H5N1型禽流感病毒尚未獲得在人群中持續傳播的能力。世衞組織評估認為，這一病毒給普通人群帶來的風險較低，反對據此實施任何旅行或貿易限制，也不建議在入境點開展特殊旅行人員篩查或其他限制。



據世衞組織提供的信息，從2003年至2023年11月27日，全球有23個國家共報告了882例人感染H5N1型禽流感病例，其中包括461例死亡病例。