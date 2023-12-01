雞排妹鄭家純挺綠全台輔選　盼感動中間選民

藝人“雞排妹”鄭家純接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，民進黨繼不分區“立委”候選人推出藝人“萬老師”郭昱晴後，也請到藝人“雞排妹”鄭家純站台，爭取中間、年輕選票。鄭家純接受中評社訪問表示，她是認為不分任何年齡層的選民都要爭取，當然民進黨除了穩固住基本盤外，她能幫到什麼忙就盡量幫，也希望能感動中間選民。



現年30歲的鄭家純，本名鄭采勻，2012年因宣傳雞排店爆紅，得藝名“雞排妹”，出生於新北板橋，就讀過德明財經科技大學，以穿著火辣、發言嗆辣著名的話題性藝人、外拍模特兒。無黨籍，立場親綠，曾一度被賴清德競選總幹事潘孟安徵詢出戰“立委”選舉。



鄭家純表示，她認為民進黨除要穩固住基本盤外，不只是年輕選票，不分年齡層、任何選票，都要極力爭取，當然是希望能將中間選民給感動，使得中間選民願意除了票投賴清德與其副手人選蕭美琴外，政黨票支持民進黨、“立委”選舉也投給民主大聯盟候選人。



鄭家純說，她也有幫民進黨在全台進行輔選，因自己有經營網路節目“這一票很純”，輔選全台各地的一些民進黨“立委”候選人，目前已拍攝完畢的包括屏南許富癸、高雄李柏毅、彰化吳音寧、台中謝子涵、苗栗曾玟學、彰化陳秀寳、新北曾柏瑜、台北吳思瑤、謝佩芬、苗博雅，接下來她還會與台中林靜儀、台北吳沛憶拍攝輔選。



鄭家純向中評社說，她目前已陪民進黨10幾位“立委”候選人跑行程、拍影片，她認為可透過這種方式，為這些選將增加曝光，也減輕他們還要後製影片的負擔，之後也還會有神秘企劃，先不透露，但都是與全台輔選有關。



近期國民黨候選人侯友宜、趙少康民調緊逼賴蕭配，是否會擔心？或會不會與賴蕭同台助選？鄭家純說，會不會與賴蕭配同台，她還不清楚，但對於藍白的看法，她倒是想用很有趣的方式來形容，第一句是一言不合、兩黨協商、三朝元老、四分五裂，第二句是五漢廢言、四手相疊、三言兩語、一周解散，這兩句對聯就是她對藍白兩黨的祝福。



至於最近台灣民眾黨候選人柯文哲副手人選吳欣盈捲入美國國籍爭議，是否會藉此爭取民眾黨擁有的中間、年輕選票？鄭家純則說，她有看到好像網路上已有人找到吳欣盈2014年放棄美國國籍的資訊，但對於爭取中間、年輕選票方面，她覺得自己是沒有那麼大的能耐，不過就盡自己所能，能幫到忙的地方都盡量會去幫忙。