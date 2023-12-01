國防部11月例行記者會內容全文

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月1日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校11月30日主持例行記者會並就台海問題、南海問題、中美軍事溝通等議題回答中外媒體提問。



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎大家出席本月國防部例行記者會。今天我有兩條信息是要主動發布。



第一條是關於中國—拉美和加勒比軍事醫學論壇。



12月11日至13日，中國國防部將在北京舉辦首屆中國—拉美和加勒比軍事醫學論壇，邀請20多個拉美和加勒比國家軍隊（警察）衛生部門領導、國際軍事醫學委員會官員和有關專家出席。論壇以“應對軍事醫學新挑戰，開創中拉合作新篇章”為主題，涵蓋智能化衛勤管理、戰創傷救治體系及技術、特種醫學研究新進展等議題，旨在深化中拉軍事醫學合作交流機制，加強與拉美和加勒比國家在軍事醫學科研、專家互訪、人員培訓等領域務實合作。



第二條是關於陸軍勤務學院舉辦防務經濟與軍事後勤研討會。



11月30日，中國人民解放軍陸軍勤務學院在重慶舉辦防務經濟與軍事後勤研討會，巴基斯坦、斯里蘭卡、亞美尼亞3國相關領域代表線上參會，30餘個中國軍地單位派員線下參會。中外與會代表圍繞“新時代防務經濟與軍事後勤創新和實踐”主題進行了研討交流，分享了研究成果和經驗做法，探索了新的時代背景下防務經濟與軍事後勤創新發展對策，為該領域交流合作搭建了平台。



記者：當地時間11月15日，習近平主席同美國總統拜登在美國舊金山舉行中美元首會晤。兩國元首同意在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。請發言人介紹兩國元首會晤以來，雙方軍事溝通有何進展？



吳謙：感謝你的提問，這是大家都非常關注的問題。前不久，習近平主席同美國總統拜登成功舉行會晤。雙方在相互尊重和平等互惠基礎上，探討了各領域對話合作，在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識，為實現中美關係健康、穩定、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。