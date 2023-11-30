以色列總理：人質獲釋後將繼續襲擊加沙地帶

中評社香港11月30日電／以色列總理內塔尼亞胡表示，在哈馬斯手中的人質獲釋後，他們將繼續對被封鎖的加沙地帶發動襲擊。



TRT消息，內塔尼亞胡在新聞辦公室發布的視頻講話中提醒，許多以色列人質是在與哈馬斯達成的囚犯交換協議範圍內獲釋的。



內塔尼亞胡表示，在交換囚犯的“人道主義停火”結束後，以色列軍隊將再次襲擊加沙，並且說道：“我最近聽到一個問題，在遣返人質階段結束後，以色列會重返戰爭嗎？我的回答是肯定的。直到最後。我們不可能不回到戰爭。”



與此同時，據報導，以色列參謀長哈勒維在“人道主義停火”後批准了對加沙地帶的襲擊計劃。



以色列軍隊發表聲明稱，哈勒維參謀長訪問了南方司令部並會見了高級指揮官，在11月24日開始的“人道主義停火”後批准了針對加沙的襲擊計劃。



哈勒維在這裡發表的講話中說，“我們知道需要做什麼，我們已經為下一階段做好了準備。”



據報導，以色列國防部長約阿夫·加蘭特為將人質帶出加沙會見了情報部門官員。



據該部發表聲明，加蘭特表示，以色列軍隊已準備好重啟對加沙的襲擊。



11月24日，以色列和哈馬斯在囚犯交換範圍內達成協議，加沙衝突將“人道主義暫停”4天。



該協議後來又延長了兩天。



以色列軍隊在協議到期前幾分鐘宣布延長了“人道主義停火”，雖然以色列沒有具體說明“人道主義停火”延長了多少天，但哈馬斯表示是一天。