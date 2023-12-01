國防部答中評：倚美謀獨必禍害台灣

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月1日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校11月30日在例行記者會上密集回應涉台問題，關於記者提及的“台強化自身防衛”“大陸是否放棄武力攻台”“美台軍事勾連”等議題，吳謙明確清晰、擲地有聲地闡明軍方立場。在回答中評社記者提出的“台採購美軍裝備，意圖強化自身防衛能力”問題時，吳謙指出，台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美製武器是根本靠不住的。



中評社記者提問說，有台媒報導，台計劃採購6艘美軍退役的瀕海戰鬥艦，規劃建造6座岸置魚叉導彈陣地與9座岸置雄風導彈陣地，並將購買1485架“微型無人機”，強化所謂“城鎮防衛作戰”。



吳謙就此回應說，民進黨當局“倚美謀獨”，正在把台灣變成“武器庫”“炸藥島”。這是在將台灣推入災難的深淵，必將給台灣民眾帶來巨大禍害。台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美製武器是根本靠不住的。



吳謙強調，中國人民解放軍厲兵秣馬，嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。



現場還有記者提到，有報導稱，中方沒有所謂的“2027年或者2035年攻台計劃”，這是否意味著武力攻台還是選項，但時間表可能更早？甚至有學者認為，這與台灣明年的大選結果相關。



吳謙對此表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。這是14億多中國人民的堅定意志，也是中國人民解放軍的神聖使命。

