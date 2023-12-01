國防部：中國軍隊堅定維護南海和平穩定

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月1日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校11月30日在例行記者會上表示，中國軍隊始終保持高度警戒，堅決捍衛國家主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。



有記者提問說，菲律賓有官員表示，菲澳南海海上合作活動期間，中國軍機在菲軍機附近飛行。請問發言人有何評論？對菲澳、菲美在南海開展聯合巡邏有何進一步評論？



吳謙表示，菲方有關言論與事實不符，純屬惡意炒作。需要指出的是，有關國家間的防務安全合作不得針對第三方，不得損害第三方利益，不得破壞地區和平穩定。我們堅決反對任何在南海挑動對抗、加劇地區緊張的行徑。我們正告菲方切實遵守《南海各方行為宣言》精神，停止一切侵權行徑。中國軍隊始終保持高度警戒，堅決捍衛國家主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。



也有記者提及，美防長奧斯汀與菲防長特奧多羅會晤後聯合聲明，強調美菲並肩捍衛菲專屬經濟區的主權權利和管轄權，批評中方在仁愛礁附近海域維權執法行動。有報導稱，美對菲提供了修復非法“坐灘”軍艦的建議。



吳謙就此表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方派軍艦在仁愛礁非法“坐灘”，不斷派船侵闖仁愛礁海域，企圖加固“坐灘”軍艦，嚴重侵犯中方主權，嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》。仁愛礁問題是中國和菲律賓之間的雙邊問題，與美國無關。美方為一己私利，插手攪局南海問題，慫恿支持菲方侵權滋事，加劇海上緊張局勢，中方對此堅決反對。歷史已多次證明，美國的介入只會讓情況變得更糟。我們對有關國家挑動對抗，破壞南海和平穩定的錯誤行徑予以強烈譴責，敦促其謹言慎行。中國軍隊將採取堅決有力措施捍衛國家領土主權和海洋權益。

