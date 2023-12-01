國防部：中美防務部門溝通落實兩國元首共識

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月1日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校11月30日在例行記者會上表示，根據兩國元首達成的共識，雙方將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。兩國防務部門正就此保持著溝通協調，我們將適時發布相關消息。



當地時間11月15日，習近平主席同美國總統拜登在美國舊金山舉行中美元首會晤。兩國元首同意在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。



吳謙表示，前不久，習近平主席同美國總統拜登成功舉行會晤。雙方在相互尊重和平等互惠基礎上，探討了各領域對話合作，在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識，為實現中美關係健康、穩定、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。



吳謙說，根據兩國元首達成的共識，雙方將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。兩國防務部門正就此保持著溝通協調，我們將適時發布相關消息。



吳謙表示，中方重視中美兩軍關係，中國軍隊願與美方一道，認真貫徹落實兩國元首共識，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則開展交流合作，推動兩軍關係健康穩定發展。

