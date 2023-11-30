侯競辦公布民進黨桃花榜　諷“性lie台灣”

侯友宜競選辦公室召開記者會。左起柯志恩、錢震宇及江怡臻。（照:國民黨提供） 中評社台北11月30日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜競選辦公室今日在競辦議題組召集人柯志恩、新聞組副召集人錢震宇，及發言人江怡臻召開“賴團隊桃花榜”影片發布記者會。錢震宇表示，民進黨近日爆發多起駭人聽聞的性醜聞，但賴清德卻完全避而不談，“信賴台灣”變“性lie台灣”，因此今天透過四支影片、以及俄羅斯娃娃的概念，點出十位上榜的民進黨的大官、“立委”、家臣到發言人，喚醒賴清德的記憶，也讓民眾看看民進黨縱容桃色事件的本質。



柯志恩表示，民進黨過去標榜性別平權，對於性騷擾更是強力譴責，然而這些事情發生在自己團隊身上時，卻發現標準完全不一樣，我們不禁要問，到底是“白天的選民不清楚民進黨夜晚的黑”，還是民進黨說的全部都是假？而對女性來說，最不能接受的是，當民進黨政治人物爆發桃花問題，永遠把另外一半當作特赦的免死金牌，對太太來說無疑是最大的悲哀。



“權力是會讓一個人腐化”柯志恩強調，雖然這些事牽涉到個人的私德，但這些私德背後所代表的意涵是，當握有權勢的時候，往往會濫用，人民會擔憂未來如果執政，到底值不值得相信。而雖然賴清德在這次大選中標榜“美德”，還信誓旦旦告訴大家，品德是民進黨最高的指標，但面對這一連串的事件，卻始終沒有回應，請賴清德說清楚，你的美德背後，代表什麼樣的一個意涵？



江怡臻也說，在民進黨眼裡，不論是道德、感情、還是桃花問題，一點都不重要，重要的就是選票而已，今天列舉了十個人，但如果把時間拉長，真的會桃花朵朵開，兩隻手數不完。而面對這麼多貪污腐敗喜好財色的醜聞，賴清德身為黨主席，難道不覺羞愧？難道這就是民進黨的“美德”？



江怡臻指出，現在外有禽流感，內有“情流黨”，民進黨不只是個桃花黨，還是個因情慾氾濫無度，影響到公共利益乃至“國家安全”的政黨，從性侵、性騷、到性招待，根本道德淪喪，違法亂紀。過去民進黨強調自己是清廉、勤政、愛鄉土，但現在應該改為“寡廉 亂政 愛財色”，民進黨管不好自己，如何治理好“國家”？

