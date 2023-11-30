新疆“八大產業集群”在鏈博會尋覓新商機

中評社香港11月30日電／智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈……首屆中國國際供應鏈促進博覽會正在北京舉辦，來自世界重要的產業鏈、供應鏈上下游企業匯聚一堂，繪就全球供應鏈的重要藍圖。



“我們這次帶來了輸變電設備、新能源、新材料方面全產業鏈的產品，希望能和全球伙伴共享技術產品成果。”特變電工股份有限公司國際事務部總監馬鉦翔說。作為一家來自新疆昌吉的企業，特變電工公司抓住難得的鏈博會機遇，廣泛合作調研交流。



新華社報導，新疆的“八大產業集群”經過長期發展初具規模，特變電工股份有限公司就是其中一員。“八大產業集群”指油氣生產加工、煤炭煤電煤化工、綠色礦業、糧油、棉花和紡織服裝、綠色有機果蔬、優質畜產品、新能源新材料。



此次新疆“八大產業集群”數家企業以及產業集群相關鏈條企業參加鏈博會，通過搭建展台、推廣產品、結交伙伴，不斷擴大影響力、補強產業鏈條、收穫新訂單。



“這兩天意向的合作伙伴、各省代表團接待了好多波，大家都在積極尋找合作機遇。”馬鉦翔說。



11月28日，“鏈接世界 暢通供需”新疆“八大產業集群”推介會在北京展覽館舉行。新疆維吾爾自治區發展改革委、商務廳分別就“八大產業集群”及中國（新疆）自由貿易試驗區進行推介，烏魯木齊市等相關城市分別就營商環境和招商引資政策等進行推介。



中國貿促會相關負責人表示，此次推介會向世界展示新疆蓬勃昂揚的產業發展態勢，搭建企業交流對接平台，可以達成更多務實合作成果。



產業鏈上下游互融共通，新疆“八大產業集群”早已經超出了地理範圍。穩健醫療集團旗下品牌全棉時代是一家深圳企業，此次在鏈博會上他們為新疆棉花產業代言，500平方米展台上展示了多款新疆棉製造產品。



“棉花產業屬於我們整個產業鏈的最前端，棉好產品才會好，目前公司在新疆積極做好推廣工作，做好棉花培育、雜交等研發技術，要把新疆棉的品牌繼續打響。”穩健醫療集團副總裁劉衞偉說，這次公司在鏈博會簽了不少訂單，希望能把新疆棉花產業做得更大更強。



新疆維吾爾自治區相關負責人表示，借助鏈博會這個國際性交流合作平台，新疆全力支持企業發展壯大，努力促進產業鏈供應鏈合作、實現共贏，歡迎更多企業來疆投資興業，參與打造“八大產業集群”。