吳欣盈拒秀棄美籍證明　稱12/5見真章

對於是否還擁有美國籍，吳欣盈在臉書回應。（照片：吳欣盈臉書） 中評社台北11月30日電／民眾黨2024候選人柯文哲的副手、新光長公主吳欣盈出生於美國，遭藍綠質疑是否有美國籍?不過，她至今不出示放棄美國籍的證明。吳欣盈今日神隱，沒有公開行程，僅在下午突在臉書發文：“我已放棄美國籍，12月5日見真章。”



“中選會”昨日表示，已於11月27日依法循例函請“外交部”協助查證，將於12月5日前召開委員會議審定“總統”、“副總統”選舉候選人名單。亦即吳欣盈若已放棄美國籍，即符候選人資格，會出現在“中選會”12月5日公布的候選人名單中。



對於是否放棄美國籍？吳欣盈昨日回應，“這是我跟美國政府間的事”，沒有必要對外公開放棄證明。她並強調，好幾年前就已放棄，不是為選舉，而是在台灣想要更長期深耕。



對於上述發言，遭到眾多政論名嘴抨擊很離譜，並稱最簡單的方法是出示放棄美國籍證明，不解吳欣盈為何不願這麼做。



對於外界質疑吳欣盈可能還具有美國籍？柯文哲則力挺表示，吳欣盈是現任“立委”，若有美國籍怎麼可能當“立委”。



名嘴楊文嘉30日於臉書，提出美國“財政部”國稅局的稅務資料，指吳欣盈已於2014年5月放棄美國籍。吳欣盈競辦發言人、台北市議員陳宥丞則受訪表示，在美國的聯邦網站有特別公告，放棄國籍的資料證明，其中可找到2014年吳欣盈放棄國籍的資料，“請外界不需要再多加揣測”。



此一說法意謂著，媒體想要知道吳欣盈是否放棄美國籍，要自行上美國網站捜尋。