許舒博評選將：賴兩岸與能源政策都要加強

商總理事長許舒博。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電／九大工商團體邀請三組2024候選人暢談經濟政策，下午落幕。台灣商業總會理事長許舒博今日表示，中國國民黨候選人侯友宜、台灣民眾黨候選人柯文哲與民進黨候選人賴清德各有特長，侯最放得開，柯敢講，賴則四平八穩，但賴的兩岸與能源政策都要加強。



媒體報導，許舒博表示，三位候選人各有特長，侯友宜是豁出去了，該講的都有講，該說明的也都有說明，企業界的反應是覺得他有了解到困境，對未來發展也很明確。



提到第二場柯文哲，許舒博想了一下，笑說“我認為他很聰明，但比較調皮”，因為柯文哲會很直白說不能解決就是不能，甚至還說出類似“自求多福”讓他很意外，一位“總統”候選人居然會說出自求多福，但相信有助柯文哲吸收年輕選票。



許舒博說，賴清德則是四平八穩，很多政策都是過去他執行過的，企業界是否埋單並不知道，還是要看未來作法。但他也說，雖然賴清德有很多說明，但大家對於兩岸、能源政策，特別是未來是否能夠穩定供電，都很質疑，這兩方面都是賴要加強的。



許舒博強調，企業跟未來領導人對話是很好的，期盼未來他們任何一個人當選後，會記得企業稅收占“國家”逾6成，一年對話一次應該不算過份，但他們有承諾，企業也會全力配合。