中評關注：戰後亞太秩序與台灣問題關係密切

中國社科院台灣研究所涉外關係研究室主任汪曙申（中評社 李子寧攝） 中評社上海12月1日電（記者 李子寧）紀念《開羅宣言》發表八十周年學術研討會第二場小組討論11月30日上午在上海舉行。本場小組討論以“二戰後亞太秩序與台灣問題”為主題，來自同濟大學、中國社科院、廈門大學及上海國際問題研究院等機構的專家學者就相關內容展開深入探討交流。



中國社科院台灣研究所涉外關係研究室主任汪曙申表示，《開羅宣言》具有深遠的歷史意義和重要的現實意義。時至今日，台灣島內仍有一部分“台獨”勢力鼓噪所謂的“台灣地位未定論”，妄想挑戰“台灣是中國一部分”的法理和事實，《開羅宣言》無疑給“台獨”勢力戴上“緊箍咒”。從國際關係史的角度看，《開羅宣言》塑造了二戰後國際秩序特別是亞太地區的秩序，“台灣是中國一部分”是這一國際秩序不可或缺的組成部分，這是“台獨”勢力無法撼動的。一些“獨派”質疑《開羅宣言》的法律效率，更是毫無邏輯，自不量力。《開羅宣言》發表80年來，國際社會形成的“一個中國原則”越來越穩固，以聯合國為代表的國際組織堅持一個中國原則，反對“兩個中國”、“一中一台”。民進黨當局圖謀到處拓展“國際參與空間”，無疑會四處碰壁。此外，民進黨在台灣執政，從歷史、法律、政策上去除中國意識，反對一個中國框架，各種各樣、形形色色的“台獨”主張、概念相繼出現，目的是挑戰、否定中國對台灣的主權，混淆國際社會和島內社會的認知，《開羅宣言》可以正本清源。同樣，國際社會少數幾個國家出於戰略上的考慮，意圖重新炒作“台灣地位未定”，將台灣與中國相互割裂甚至對立起來，誤導國際輿論，《開羅宣言》可以澄清事實，以正視聽。“台獨”勢力慣於挑戰歷史和國際法理，是危害亞太地區和平的重大現實威脅，時隔80年後重讀《開羅宣言》實有必要，尊重歷史、關懷現實，才能維護秩序、維護和平。



廈門大學台灣研究院院長李鵬指出，賴清德的所謂“務實台獨”，聲稱“台灣已經是主權獨立國家”，在歷史上找不到任何依據。無論是《開羅宣言》、《波茨坦公告》，還是其他國際法文件，都從未有台灣“已經獨立”的表述。《開羅宣言》中明示台灣“歸還中國”，事實上二戰結束後，台灣的領土和主權均屬於中國，這一歷史和法理事實從未改變。台灣從未“獨立”，也從來不是一個“主權獨立的國家”，這才是基本事實。賴清德的“務實台獨”、“事實獨立”從根本上是偷換概念、混淆視聽，其根本目的是為了瞞天過海，達到偷渡“台獨”的目的。



上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群指出，《開羅宣言》發表以後，美國因為冷戰的需求，違背了這一《宣言》的精神。而從冷戰結束到現在，為了應對中國的崛起挑戰，美國對其領導的雙邊同盟在亞太地區做了很多升級擴容的工作，這個對地區格局產生了重要的影響。在台灣問題上，美國在軍事上武裝台灣，在法律上挑戰聯合國的2758號決議，在經濟上利用芯片問題加大對台灣的拉攏。因此就目前來看全球格局，或者二戰以後建立起來的全球秩序，面臨著很多挑戰。