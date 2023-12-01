中評現場：專家談新時代中美關係及兩岸關係

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社 李子寧攝） 中評社上海12月1日電（記者 李子寧）紀念《開羅宣言》發表八十周年學術研討會11月30日下午舉行第三場小組討論。本場小組討論以“新時代中美關係與兩岸關係”為主題，來自南京大學、上海國際問題研究院、上海東亞研究所及上海大學等機構的專家學者就相關內容展開深入探討交流。



南京大學台灣研究所所長劉相平表示，近幾年“台獨”勢力不斷對《開羅宣言》和《波茨坦公告》進行衝擊和挑戰，氣焰十分囂張。可從幾個方面進行反制和遏制。一是在政治上、外交上，堅定立場，站穩腳跟，必須維護《開羅宣言》《波茨坦公告》的合法性和權威性，去揭露《舊金山和約》和《日華和約》的非法性，是《開羅宣言》和《波茨坦公告》，而非《舊金山和約》和《日華和約》解除台灣是日本殖民地身份的事實；二是要擴充實力，提升國際地位，增強我們在國際法制定、調整、實施過程當中的影響力；三是站在建構國家統一理論的高度，從學理上進行深入研究，從學理上對否定《開羅宣言》的言行進行批駁。



上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林表示，當前國際上涉台主要謬論大致可分為“台灣自決論”、“台灣地位未定論”、“2758號決議沒有解決台灣代表權論”及“台灣問題不是中國內政論”等四類。始作俑者和主要炒作者是美國和台灣民進黨當局，主要圖謀在於“以台制華”與“聯美抗中”維護美國全球霸權利益，穩固民進黨當局的執政地位。謬論的不斷張揚，不僅使得台灣政治極化，進一步加大兩岸完全統一難度，而且破壞了亞太區域及國際社會和平與穩定。



上海東亞研究所所長王海良認為，冷戰結束後，美國鎖定的潛在全球戰略對手就是中國，而台灣問題和台海安全被設定為遏制和打壓中國的最好切入點和有利工具。特別是2020年後，在美方推動下，台灣問題全球化、干預台海體系化和以台制華合圍化成為美國印太戰略的重要目標和手段。