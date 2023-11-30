北市民多認5年內不開戰　蔣萬安：持續演練

左起台北市長蔣萬安、研考會主委俞振華。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月30日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，台北市政府研考會透露，今年所進行的調查，多數的台北市民認為兩岸5年內不太會發生戰爭。中國國民黨台北市長蔣萬安30日表示，但今年仍首次模擬一旦發生戰事，要如何因應的措施，會持續進行民防的演練，強化市民的戰備意識。



蔣萬安今日下午出席台北市議會進行市政總質詢備詢，國民黨台北市議員楊植斗質詢，他上個會期有請研考會分析兩岸關係和平與否，是樂觀還悲觀，以及一旦兩岸發生戰爭，美國、日本是否出兵的市調，分析結果如何？



研考會主委俞振華答詢，“國防大學”管理學院也有做此市調題目，台北市也是採類似方式，基本上台北市與全台的數據相比差距不大，大多數台北市民認為5年內不會發生戰爭，但10年則沒做，另外認為美、日是否會出兵相助？在這題的認同比例上則稍微低了。



楊植斗說，他主要是想了解，在蔣萬安執政任內，會不會發生戰爭？以前大家也覺得以色列與哈馬斯不會打起來，結果也打了，萬一飛彈飛來該怎辦？



蔣萬安說，今年台北市的民安演習，除了想定可能的災情外，也首次納入模擬一旦發生戰事的戰災，並做出相對應的處置，民政也結合里長、學校，設置救護站、庇護站、避難室，持續演練，並強化民眾的戰備意識，希望市民知道遇到戰事的第一時間該做什麼，台北市也有自己的“國防”手冊，裡面有很詳盡的圖說，會後可送一本給議員。



民政局長陳永德說，對於台北市465個里，都有一定的相關演練，一再重複，並會求新，今年蔣萬安就主持首次戰時準備，以前幾乎是沒有的。兵役局長李治安說，針對若發生空襲，都有防空洞與避難室，如屆時到來，警局都會下令開設。



楊植斗也問及，現在台灣要下架大陸製的螺獅粉，結果網路上卻充斥更危險的手指虎，卻沒被下架？蔣萬安則說，若違反《槍砲彈藥刀械管制條例》就會取締。



楊植斗最後再問，台北市人口已破250萬，說好的第3名副市長到底找到了沒？蔣萬安說，都有在持續徵詢，尊重每個人的意願與考量，市府用人唯才，明年當然會補齊。