白智庫曲兆祥析盤勢　柯最少17趴綠有優勢

台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）2024大選藍綠白三足鼎立，台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問分析，民進黨得票率至少42%以上，也就是超過614萬票，國民黨得票從600萬票往下算，即便把台灣民眾黨柯文哲打到20%，柯也還有292萬票，藍營衹有556萬票，也贏不了綠，在藍白合破局後，綠在大選已有絕對優勢。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。ﻩ



曲兆祥分析，若藍營要贏，至少得把柯文哲打到得票率15%上下，也就是柯只剩下219萬票，藍得票率43%、得票629萬票，才可能贏綠。據他觀察，柯在藍綠各自歸隊、最不樂觀的情況下，最少也有17%的基本盤，也就是至少擁有248萬票的實力，但要出現這種情況可以說非常困難。



依據“中選會”公告，2024選舉人數約1950萬人，首投族則有102萬8000人。外界大多以75%投票率計算，約略估算2024約有1462萬人投票。2020大選投票率有74.9%。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等。2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事。

