韓國瑜大讚侯康配　看侯友宜額頭都發光了

韓國瑜大讚侯康配。左為國民黨新北市“立委”候選人洪佳君，右為她的夫婿國民黨新北市黨部主委、前“立委”黃志雄，夫妻都是跆拳道高手。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨排名首位的不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜30日晚到新北市樹林幫黨籍“立委”候選人洪佳君站台，提到國民黨大選的侯康配，他大讚“這是最能帶來兩岸和平台灣發展的一對候選人！”



韓國瑜也打趣說，他近日在台中和黨籍2024候選人侯友宜碰面時，讚嘆侯現在的五官都開了，因過去六個月都擠在一起，這證明了侯是經得起考驗的人，下次大家看到侯友宜本人，會發現他額頭都發亮了，整個人都不一樣。



由於過去韓國瑜也力主藍白整合，甚至曾拜訪民眾黨候選人柯文哲，強調希望當桶箍的角色促成藍白合，但最終藍白合破局後，韓的這一席話也等於表達全力力挺侯友宜的態度。



韓國瑜30日晚到新北市樹林區的圳安松鶴會館，參加洪佳君造勢大會，雖在非假日的夜晚也吸引1000多人到場爭相目睹韓的風采。



韓國瑜特別替沒在場的侯友宜、趙少康拉票，他說日前遇到侯友宜時，特別向侯說，“你現在眼睛就是眼睛，鼻子就是鼻子，嘴巴就嘴巴！”侯很納悶他是什麼意思，他解釋說，因為侯過去6個月五官都擠在一起，但現在都開了，侯聽了很高興。



韓國瑜強調，經過這些時間一步一步來看，侯友宜是經得起壓力，經得起考驗，居然能忍整整6個月，承受這麼多的批判，也咬緊牙根渡過來了，真的是個人才，所以侯友宜現在五官已經開了，下次大家看到侯會發現其長相都變了，發光了，額頭髮亮了。韓的這席話也引來現場歡呼，並全場高喊侯友宜凍蒜，氣氛來到最高潮。