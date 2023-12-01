蕭美琴助選哈佛女孩謝佩芬　兩人戴上貓耳朵

蕭美琴為謝佩芬助選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴昨日清晨才從美國返抵台灣，晚間她出席兩場“立委”候選人競選總部造勢晚會。蕭美琴在“哈佛女孩”謝佩芬競選總部成立的晚上上致詞說，希望支持者要支持謝佩芬進入“立法院”，上次謝差一點點當選，這次一定要過關，這麼有願景的人，希望順利進入“立法院”，“做下一個蕭美琴”。



謝佩芬也拿了貓耳朵送給“戰貓”蕭美琴，兩人在台上戴上貓耳朵合照。蕭也送地球儀給謝佩芬，肯定謝的國際觀。



蕭美琴正式卸任駐美代表職務，11月30日返台，還帶回4隻愛貓。她返台第一場助選就來到謝佩芬的競選總部成立晚會。現場雖然下起毛毛雨，但支持者穿著雨衣，榮星花園造勢現場約有近千人力挺謝佩芬、蕭美琴、賴清德。



謝佩芬選區在台北市第三選區（中山、北松山）“立委”候選人，對手是中國國民黨“立委”王鴻薇。



蕭美琴肯定謝佩芬，大家看到你的認真總有一天會當選，她在花蓮奮鬥對謝佩芬感到疼惜，謝在台灣、美國都有律師資格，是可以找到好工作，可以在台灣過很好生活，但是謝佩芬希望為了台灣做更多事情，她才投入選舉。



蕭美琴肯定謝佩芬說，選舉很辛苦但是要堅持下去有一天會還給你公道，她也說在謝佩芬身上看到年輕的蕭美琴，也當過國際部主任，在“國外”念書後回到台灣，認為台灣發展要跟國際接軌。要有更多像謝佩芬一樣對國際外交歷練，可以讓台灣跟國際接軌，讓世界上架台灣，要支持謝佩芬進入“立法院”。



蕭也說，上次謝佩芬差一點點，這次一定要過關，這麼有願景的人希望順利進入“立法院”，做下一個蕭美琴。



蕭美琴也說，除了支持謝佩芬，也要繼續支持蕭美琴，看到很熱情網友做了一張圖卡“美德贏台灣”，希望選舉不是煽動仇恨，不要為了一時選舉，分化台灣、製造恐懼。

