賴清德喊出拚“立院”過半否則韓國瑜當院長

賴清德為謝佩芬助選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市“立委”候選人謝佩芬今晚在榮星花園舉行競選總部成立晚會，民進黨2024候選人賴清德、媒體人鄭弘儀在致詞時都提到，民進黨一定要“國會”席次過半，因為不能讓國民黨不分區第一名韓國瑜當選“立法院長”。



蕭美琴正式卸任駐美代表上午抵台，返台第一場助選就來到謝佩芬的競選總部成立晚會。現場雖然下起毛毛雨，但支持者穿著雨衣，約有近千人力挺謝佩芬、蕭美琴、賴清德。



謝佩芬選區在台北市第三選區（中山、北松山），對手是中國國民黨“立委”王鴻薇。



賴清德助選除了肯定謝佩芬的學歷（哈佛大學畢業），也希望支持者一定要支持謝佩芬這一席，一定要讓民進黨在“國會”過半，這樣韓國瑜就不能當院長。



賴清德批評說，韓國瑜要選“總統”沒有選上，高雄市長又被罷免，現在是國民黨不分區第一名。要當院長，這關過得了嗎？一定過不了的。要怎麼阻擋韓國瑜當院長，就要在這次選舉讓謝佩芬當選，讓民進黨“國會”席次過半。



賴清德也說，民進黨外交人才比較少，比較出名就是蕭美琴，但是不能只有蕭美琴，要繼續栽培下一代，謝佩芬畢業後沒有留在美國賺大錢，而是去“邦交”國幫忙，這樣的經歷很珍貴，只有謝佩芬在聯合國服務過，這樣人才非常好，栽培起來當第二個蕭美琴。



賴清德批評說，大家希望謝佩芬對手落選，韓國瑜就不能當院長，韓國瑜選“總統”沒有選上，又被罷免，現在是國民黨不分區第一名，這關過得了嗎？一定過不了的，要怎麼阻擋韓國瑜當院長，就要在這次選舉讓謝佩芬當選。



名嘴鄭弘儀也說，謝佩芬現在30幾歲這麼漂亮，學養是20年後蕭美琴，30年後的蔡英文，這樣的人才要去哪裡找，要把她送進“立法院”，“如果不把謝佩芬送進“立法院”，就是讓韓國瑜當“立法院長”。

