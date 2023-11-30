韓國瑜：2024是戰爭和平、清廉貪污的選擇

韓國瑜批評現在的民進黨眼中衹有錢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨排第一的不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜30日晚到新北市樹林幫黨籍“立委”候選人洪佳君站台，韓國瑜說，過去24年中有16年是民進黨執政，但令人難過的是30年前清廉勤政愛鄉土的民進黨不見了，現在眼中衹有錢，所以這次投票不是要消滅民進黨，而是要讓民進黨下台反省，讓他們重新找回當年的初衷。



韓國瑜強調，所以2024大選就是一場戰爭與和平的選擇，清廉與貪污的選擇，以及美好未來，或是黯淡未來的選擇，這太重要了。



韓國瑜30日晚到新北市樹林區的圳安松鶴會館，參加洪佳君造勢大會，非假日的夜晚也吸引1000多人到場爭相目睹韓的風采。洪佳君將對上尋求連任的民進黨“立委”蘇巧慧，蘇為前“行政院長”蘇貞昌之女，地方實力不容忽視，該區被認為是國民黨的艱困選區之一，韓因此特地前來替洪催票。



洪君佳是現任新北市議員，她的夫婿是前“立委”、曾在奧運跆拳道比賽獲得銀牌、銅牌的黃志雄。



韓國瑜到場時，為此還特別酸了蘇貞昌一下說， 蘇巧慧的爸爸是個禿頭，他也是個禿頭，怎麼感覺他在這裡比較受歡迎。韓說，“兩個禿頭我有信心，我應該比蘇貞昌要清秀很多！”引來現場一片笑聲。



韓國瑜接著批評民進黨，從2000年大選至今24年，民進黨已執政16年，全“中華民國”本來應該有一個最了不起的“總統”叫陳水扁，三級貧民卻坐上大位，原本是個感動人心的故事，結果因為貪污毀掉了，對照現在的民進黨，最讓人難過的是30年前清廉勤政愛鄉土的民進黨不見了。



韓國瑜感嘆說，各位民眾都很渺小，他也很渺小，我們衹有4年一次機會去投這一票，選出來是誰，就影響到台灣的未來，所以一定要擦亮眼睛，不是要消滅民進黨，而是希望30年前清廉勤政愛鄉土，有理想的民進黨能夠重新再站起來，但他們現在墮落、貪污腐敗，眼中衹有錢，這不是我們要的民進黨。