中評現場：千人唱夜襲迎韓國瑜　全場沸騰

韓國瑜獨特的魅力，是藍營候選人爭相邀請站台的對象。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨排名首位的不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜昨晚到新北市樹林幫黨籍“立委”候選人洪佳君站台。在非假日的下雨夜晚，造勢地點又在樹林較偏僻的社區活動中心，仍有滿場爆滿支持者爭相目睹韓國瑜丰采，可以看出韓的魅力所在。



尤其現場上千位支持者等待韓國瑜到場前，在主持人帶領下一同高唱韓的代表歌曲“夜襲”，是整場造勢氣氛的高潮之一。韓國瑜雖然沒有大進場，而是直接從後台步上舞台的方式現身，仍引發現場騷動，許多民眾紛紛擠到舞台前希望和韓握手或者是拍照留念，一度讓主持人用麥克風要大家“冷靜一下！”



韓國瑜替洪佳君站台，在講到嚴肅的政治議題前，他先用自己高中時期不學乖，常在樹林一帶流連打撞球的小故事，來拉近和樹林民眾的距離，接著再誇洪佳君和夫婿、國民黨新北市黨部主委、前“立委”黃志雄是金童玉女，兩人都是跆拳道高手。



韓國瑜打趣說，跆拳道高手娶跆拳道高手，結婚之前要不要先立一個協議？保證吵架動口不動手，否則兩個人的殺傷力都很大，引來現場一片笑聲，場子自然也就熱了起來，支持者也更願意專心聽韓的說話。



韓國瑜此次擔任不分區“立委”首席，也被賦予幫國民黨衝刺政黨票的重責大任，接下來隨著選戰進入倒數的關鍵決勝階段，各藍營“立委”候選人勢必會更希望這樣的韓式魅力來替自己的選情加持。