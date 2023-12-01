中評鏡頭：走進台心醫院感受暖心服務

台心醫院（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞12月1日電（記者 段曉魯）東莞台心醫院是一家由東莞台商協會會員出資，並與廣東醫學院建教合作，集醫療、康復、保健、科研、教學於一體的大型綜合性三級甲等醫院。中評青年東莞訪問團昨日上午參觀東莞台心醫院，感受到了無處不在的暖心服務細節。



據介紹，東莞台心醫院在2015年開始正式投入運營，起初向國家衛健委申請的病床總數是1800個，首期規模是600床，以滿足急診、門診、住院及健檢的業務需求，其餘的1200個床位也會在未來落地。目前醫院職工700多人，較為突出的專科有兒童血液病科、婦產科、消化內科及骨科，這些科室都有聘請到國內優秀的專家來到東莞台心醫院入職，為市民服務。



中評社記者現場看到，東莞台心醫院裝潢採用的是暖色調，給人很舒心的感覺。大堂內右側設有扶手電梯，扶手電梯旁邊亦提供健康安全的小冊子供病人瞭解醫療知識。院內每個專科門診緊密相連，大大的縮短了病人及醫護的流動時間。此外，醫院內的重症監護室設有佛堂及祈禱室。在醫院的後方還有員工生活區及專家樓，配套設施相當完善，解決了員工日常生活所需。醫院門口停著兩輛救車，急診室就在靠近大門，隨時準備接納有需要的病人。



其實，東莞台心醫院是按照台灣醫學中心的建設標準規劃來設計的，醫院呈正方形，各個科室之間互相聯通，醫護人員及病人不需要走出大樓，就可以到另一個科室就醫及巡診。醫院內的科室也採用了台灣醫院的名稱，如“西藥局、放射科”等，不難看出兩岸醫療融合的印記。大樓內采光通透，設有2組電梯，一組是給病人，一組是給訪客。醫院的部分科室亦提供貴賓服務，為病人提供更好的醫療環境。



東莞台心醫院院長室副院長姚成立表示，台灣醫療方面很值得我們學習，特別是在醫療品質及醫療服務方面做得非常好，醫療服務流程十分人性化，完全是以病人為中心來設計的，顯得非常溫馨和體貼。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，將訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司，並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。