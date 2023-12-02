中評鏡頭：東莞椰子雞　“椰”香不怕巷子深

剛煮沸的首鍋椰子雞（中評社 束沐攝） 中評社東莞12月2日電（記者 束沐）人們常用“酒香不怕巷子深”來比喻大隱隱於市但口碑出眾的巷陌美食，在東莞，這句話恐怕要改動一個字，變為“椰”香不怕巷子深。日前，中評青年東莞訪問團一行在考察途中，穿越層疊人潮，在商場最端頭尋覓到了一間富有廣東特色的椰子雞餐廳。



椰子雞原是流行於中國廣東省的一道名菜，如今已經發展為一個以椰子雞火鍋為主菜、以煲仔飯為主食、以椰汁為飲品或甜品的都市新銳料理，佔據著各大商場美食餐飲樓層的重要鋪位。由於椰汁及椰肉含有大量蛋白質、果糖、葡萄糖、蔗糖、脂肪、維生素B1、維生素E、維生素C、鉀、鈣、鎂等成分，在口味咸鮮、椰味芬芳、湯清爽口、有益氣生津的椰子湯底中，再加入滑嫩的文昌雞，進而成為絕佳的打邊爐鍋底。



午市時分，訪問團在東莞市中心的“匯一城”購物中心落腳，原以為提前預定的椰子雞餐廳處於最便利的“樓上鋪”，沒想到要七彎八拐，走過一家又一家專櫃和餐廳，走到最端頭位置才找這家餐廳。這段出乎意料的商場步行，足以“得罪”所有人的胃。



但很快大家的胃停止了“抗議”，這是因為走入餐廳的第一刻，撲面而來的是一陣沁人心脾的椰香味，和許多火鍋店充斥在空氣中的油膩感形成巨大反差。而映入眼簾的椰奶凍櫃檯，則讓每個人的期待值達到第一波高潮。



未曾料到，入座後才發現原來椰子雞火鍋現煮至少需要10多分鐘，但幸好桌上已經擺滿涼拌前菜、椰蓉飛餅，大家一邊享用前菜，一邊盯著鍋蓋上的沙漏，對美食的嚮往就這樣從無形的意識，折射在為一秒一粒沙落下的“四維空間”之中。



隨著最後一粒沙的落下，時間到了。開蓋、喝湯、吃雞、下菜、撈肉……每個人對於打邊爐的“機械記憶”，如今轉化為每個階段的“規定動作”，沒有一個人踩錯點。如果是吃椰子雞火鍋是主旋律，那麼還有一人一盅椰奶凍作為伴奏，吹彈可破的椰汁啫喱加上酥脆的椰蓉，哪裡的甜品店都比不上這一口又一口的幸福。



椰子雞料理享用完畢，頓感全身溫暖而滿足。走出包房，赫然看到午市尾聲仍坐滿顧客，店內喧囂依舊。“椰”香不怕巷子深，愛吃、會吃的東莞人，通過30多年穩穩地踏上了“馬斯洛需求階梯”的頂層，兩岸與港澳同胞在這裡心靈契合、心嚮往之，相信早就不是問題了。

