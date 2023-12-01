快評：民心思變　台灣在野拚逆轉勝關鍵

中評社快評／國民黨主席朱立倫、及侯友宜搭配趙少康昨天都談到“民心思變”。“民心思變”是這幾年台灣社會常被談到、及讓人感受得到的真實情況，是台灣在野力量力拚逆轉勝的一個關鍵。



朱立倫昨晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶時說，台南造勢人潮大爆滿，感受到已經“民心思變了”，明天起要連續辦15場大型造勢活動。趙少康30日在一個政論節目中表示，“侯康配”致勝關鍵就在於“民心思變”，“一般的選民真的希望換政府，覺得民進黨真的太爛了”。



台灣自1996年大選以來，至今歷經3次政黨輪替，分別於2000年、2008年和2016年發生，每隔8年1次，每次都是因為“執政不善”和“民心思變”。外界關注2024大選是否會出現第4次政黨輪替。



去年底民進黨在“九合一選舉”中遭遇空前挫敗，地方執政版圖全面退縮。在野的國民黨大舉攻佔4都市、10縣市，形成“地方包圍中央”的態勢。執政不善導致民進黨重創，這種情況有可能在40多天後的大選中再次發生。



一年來台灣民情、民心浮動，很多民調數據顯示超過一半的選民不支持民進黨繼續完全執政；希望政黨輪替、下架民進黨的民意達六成。上周藍白合破局後國民黨聲勢上揚，選情大幅好轉。與上一屆同時段相比，國民黨現在的形勢好很多，“侯康配”拚逆轉勝的看好度相信會逐漸提升。