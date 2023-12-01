以數字化賦能營商環境高質量發展

中評社北京12月1日電／營商環境狀況是一個國家或地區經濟社會發展水平和產業競爭力的綜合表現。數字化是實現營商環境市場化、法治化、國際化的重要方式，是不斷優化中國營商環境的必由之路，在建設全國統一大市場、提升市場運作效率、促進居民消費、提振投資者信心等方面具有重要作用。數字營商環境是指通過數字基礎設施建設以及現代數字技術的創新應用，實現傳統營商環境的數字化轉型，促進產業數字化和數字產業化，是以數字化發展持續促進各市場主體有效協作的重要方式。



數字化是營造一流營商環境的必由之路



光明日報發表北京工商大學經濟學院講師韓璐、北京工商大學經濟學院教授，北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員郭毅文章表示，與傳統營商環境相比，數字化營商環境具有突破時空限制、實現精準管理、提升辦事效率、促進公平公正等方面的優勢，有利於實現中國商事制度與國際標準的合理有效銜接。持續推進數字化發展是營造市場化、法治化、國際化一流營商環境的關鍵舉措。



加快數字營商環境建設，有利於加快構建全國統一大市場。黨的二十大報告提出“構建全國統一大市場，深化要素市場化改革，建設高標準市場體系”的要求。數字經濟的發展深刻改變了市場經濟的運作方式，不僅促進了經濟組織的形式創新，也使產業鏈、供應鏈、價值鏈更加依托於互聯網。數字營商環境是數字經濟有機組成部分，也為數字經濟的發展提供基礎與保障。深化營商環境數字化轉型，以數字營商環境建設促進形成統一有序的市場環境，是發揮中國體制優勢提升資源配置效率、規範監管功能的重要方式。



數字化是提升營商環境法治化水平的重要方式。數字營商環境建設的重要內容之一是將營商環境相關的法律法規、制度條款內嵌於商務政務服務平台當中，實現內容模塊、辦事流程的數字化，能夠有效克服實施過程中由人為因素可能造成的偏差，也使各職能部門的各種行政舉措透明化公開化，增強其公信力和合規性，為建構親清政商關係奠定基礎。此外，數字化營商環境建設有助於促進政商溝通渠道的暢通，豐富溝通方式。借助現代信息手段，服務對象在業務咨詢、質量反饋、投訴建議等方面的要求可以通過數字平台渠道得以表達，從而有效減少溝通成本，提升溝通效率。



營商環境數字化發展能夠促進國內外市場的有效銜接。營商環境的數字化發展有利於國內外市場供求信息更為充分地表達，更大程度上促進市場價格機制的形成，減少由於信息不對稱所帶來的市場決策滯後和資源配置效率低下等問題。數字化營商環境能夠在更大程度上克服跨文化溝通的障礙，借助信息充分、界面友好、操作便捷的商務政務平台，助力中國產品和服務更好進入國際市場，也為境外投資者深度融入本土市場創造條件。



目前數字營商環境建設存在的短板弱項



文章強調，習近平總書記指出：“營商環境衹有更好，沒有最好。”當前，中國數字化營商環境建設還存在以下短板弱項，亟待加以補充和完善。



公共服務領域的數字化水平還不能很好滿足企業的數字化要求。隨著中國數字經濟的深入發展，由企業主導、面向商業領域應用的數字化技術創新獲得深入發展，越來越多的企業通過數字化、平台化發展，成為某些細分領域的算法創新中心和數據匯集中心。而由政府主導、面向公共治理領域的數字化創新卻相對滯後，在問題識別、算法研發、場景應用等方面有待進一步加強。

