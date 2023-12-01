做好“三個充分” 積極培育發展未來產業

中評社北京12月1日電／未來產業順應新一輪科技革命與產業變革的趨勢，是現代化產業體系的重要組成部分。近段時間，北京、江蘇、寧波等地紛紛出台政策措施，結合地方實際和產業優勢，瞄向未來網絡、新型儲能、細胞和基因技術、通用智能等重點方向布局一批前沿性未來產業，力爭建設未來產業創新策源地和發展高地。



中國經濟網發表專欄作者喬瑞慶文章表示，積極培育發展未來產業是推動經濟高質量發展的應有之義。中國高度重視未來產業培育發展，“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出“前瞻謀劃未來產業”，並明確“在類腦智能、量子信息、基因技術、未來網絡、深海空天開發、氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域，組織實施未來產業孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產業”。



文章認為，積極培育發展未來產業要做好“三個充分”。



充分發揮金融在高新科技成果產業化推廣中的服務功能。未來產業是科技創新開辟的產業新賽道，既面向未來，又起於當下；既有實驗室裡的科研攻關，又有契合市場需求的艱難探索；既有從0到1的突破，又有從1到N的累積。任何新產品從技術突破到產業化推廣的過程中，金融都發揮著極其關鍵的作用。未來產業面向未來，周期長、風險多，具有資本密集型特徵，更需要金融提供全周期的全面精準服務。為此，要鼓勵相關金融機構針對未來產業設立專業投資基金，鼓勵社會資本成立服務未來產業的天使投資基金、創業種子基金，同時積極為金融機構和實體企業搭建科技金融平台。



充分點燃中小微科技企業的創新創業激情。未來產業的風險在於未知，魅力也在於未知。中小微科技企業兼具知識密集和技術密集的特徵，天然具有探索未知的基因。中小微科技企業的創新創業激情，為未來產業從無到有、從小到大提供強大的精神動力和智力支持。因而，要著力在未來產業各個領域培育“專精特新”和“小巨人”企業，健全公共服務政策舉措，做好全流程、全方位跟蹤服務，讓中小微企業成為未來產業的生力軍。



充分發揮統一大市場對產業規模的支撐作用。超大規模市場是中國未來產業發展的獨特優勢。未來產業的“萌芽破土”需要合適的市場土壤，進一步發展壯大則需要充分的市場空間進行供需互動。市場的擴大促進分工，也支撐產業的規模擴張。建設全國統一大市場，讓不同類型、不同層次的需求在廣袤的空間裡集聚，形成強有力的需求牽引力和高頻率的市場反饋，就會為未來產業的規模擴張提供充分的市場空間。對於相關部門來說，要切實強化“一盤棋”理念，堅決杜絕不當行政干預，著力破除地方保護和市場分割，進一步完善統一的市場規則、強化公平競爭、激勵生產要素自由流動，不斷增強全國統一大市場的規模和活力，讓未來產業有序健康發展。



未來產業潛力十足，前景廣闊。只要腳踏實地夯實產業基礎，不斷強化創新能力，久久為功，就一定能把未來產業的藍圖落地為現實，塑造發展新優勢。



