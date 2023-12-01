構建房地產新發展模式

中評社北京12月1日電／當前，房地產市場仍處於需求、供給雙向收縮的狀態，房地產企業的流動性風險沒有完全消除。這很大程度上是舊有發展模式帶來的，而目前房地產市場仍然處於向高質量發展轉型的調整期。產業高增長到了一定階段以後，出現調整是很正常的，而且這種調整有利於淘汰落後產能，有利於優化結構，有利於高質量發展，這一客觀規律概莫能外。對此，一方面要採取積極措施持續促進房地產市場企穩回升，另一方面也要積極推動構建房地產新發展模式。



房地產政策優化的作用在持續釋放。黨中央、國務院作出了一系列重要部署，近期相關部門密集出台一系列優化調整政策。從數據上看，房地產市場相關指標出現了邊際改善跡象。9月份，房地產開發投資同比繼續下降，但環比在改善，商品房銷售面積同比下降10.2%，但是比8月份改善了2個百分點。9月份房地產新開工面積降幅大幅收窄。70個大中城市商品住宅交易量中，新房和二手房合計網簽數據在9月份當月轉正，環比增長2.8%，這是自4月份以來，在連續5個月下降後首次轉正。10月份，房地產開發投資、商品房銷售額等指標也有了一定改善。今年1月至10月，一手房交易量雖然下降，但二手房是上升的，一、二手房合起來實現同比正增長。另外，推進保交樓帶動全國房屋竣工面積同比增長近20%，也反映出各地政府幫助企業紓困效果顯現。



各城市因城施策，持續出台調整優化政策，積極促進市場企穩回升。南京市9月份促進房地產市場發展的六項新舉措實施以來，交易活躍，成交規模持續回升，新建商品房日均認購量和二手房日均網簽量分別較之前提升51%和10%。今年以來，南京全市房地產開發投資持續保持正增長。“金九銀十”期間一些熱點樓盤上市，目前個別項目的開盤去化已達七成以上。



一線城市房地產調控政策的變化備受關注。近日，深圳有兩項政策調整有望為市場企穩進一步注入活力。一是深圳市普通住房標準調整，享受優惠政策的普通住房標準從過去的三項中去掉了一項；二是深圳調整了二套住房最低首付款比例，由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。這意味著符合普通住房標準的住房將更多，更多購房者能夠享受稅費優惠，更多購買第二套住房的改善性需求將得到滿足。兩項政策均以穩房價、促需求、穩主體、防風險為目標，有助於更好支持剛性和改善性住房需求。預計各城市還會根據市場變化和具體情況，持續優化相關房地產調控舉措。

