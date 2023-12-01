正確處理我國經濟建設中重大關係的科學指引

中評社北京12月1日電／習近平經濟思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是運用馬克思主義政治經濟學基本原理指導新時代經濟發展實踐形成的重大理論成果，體系嚴整、內涵豐富、博大精深，深刻回答了新時代經濟發展怎麼看、怎麼幹等一系列重大理論和實踐問題，為做好新時代新征程經濟工作指明了前進方向、提供了根本遵循。我們要深入學習貫徹習近平經濟思想，正確認識和處理我國經濟建設中的一系列重大關係。



正確認識和處理政府與市場的關係。自黨的十四大提出我國經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制以來，從“使市場在國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用”到“使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用”，我們黨對政府和市場關係的認識隨著實踐拓展而不斷深化。新時代以來，習近平總書記圍繞政府和市場關係作出一系列重要論述，強調經濟體制改革的核心問題“是處理好政府和市場關係”，要用好“看不見的手”和“看得見的手”，努力形成市場作用和政府作用有機統一、相互促進；強調要“加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，建立全國統一的市場制度規則”，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動；強調“科學的宏觀調控，有效的政府治理，是發揮社會主義市場經濟體制優勢的內在要求”，要正確處理效率和公平的關係，著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制；強調政府的職責和作用“主要是保持宏觀經濟穩定，加強和優化公共服務，保障公平競爭，加強市場監管，維護市場秩序，推動可持續發展，促進共同富裕，彌補市場失靈”。新征程上，必須堅持社會主義市場經濟改革方向，加快構建高水平社會主義市場經濟體制，健全宏觀經濟治理體系，推動資源配置實現效益最大化和效率最優化。



正確認識和處理改革與法治的關係。改革與法治相輔相成、相伴而生，統一於推進國家治理現代化之中。圍繞改革與法治的關係，習近平總書記作出一系列重要論述，強調“我國改革進入了攻堅期和深水區，改革和法治的關係需要破解一些新難題”，必須堅定不移走中國特色社會主義法治道路；強調“改革和法治如鳥之兩翼、車之兩輪”，要堅持“在法治下推進改革，在改革中完善法治”，改革和法治同步推進，增強改革的穿透力；強調“要實現立法和改革決策相銜接”，立法主動適應改革需要，積極發揮引導、推動、規範、保障改革的作用，做到重大改革於法有據，同時“要高度重視運用法治思維和法治方式推進改革”；強調要“堅定不移推進法治領域改革，堅決破除束縛全面推進依法治國的體制機制障礙”；強調“社會主義市場經濟本質上是法治經濟”，必須堅持法治思維、增強法治觀念，依法調控和治理經濟。新征程上，必須更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，以完善中國特色社會主義法治體系為總抓手，全面推進改革和經濟建設工作法治化，在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家。



正確認識和處理髮展與安全的關係。安全和穩定是國家發展的首要前提，發展和安全相輔相成、不可偏廢。習近平總書記創造性地提出總體國家安全觀，強調“國家安全是民族復興的根基”；強調“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”“要牢固樹立安全發展理念”“把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程”，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展；強調“安全和發展是一體之兩翼、驅動之雙輪”“安全是發展的前提，發展是安全的保障，安全和發展要同步推進”，要以新安全格局保障新發展格局，實現高質量發展和高水平安全的良性互動；強調“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上”“能源安全是關係國家經濟社會發展的全局性、戰略性問題”“產業鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經濟必須具備的重要特徵”；強調“統籌發展和安全，增強憂患意識，做到居安思危，是我們黨治國理政的一個重大原則”。經濟安全是國家安全的基礎。新征程上，必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，加強經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，實現重要產業、基礎設施、戰略資源、重大科技等關鍵領域安全可控，築牢國家安全屏障。

