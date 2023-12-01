打通房貸“商轉公”堵點

中評社北京12月1日電／今年以來，全國已有30多個城市開始推行房貸“商轉公”政策，為購房者帶來實實在在的政策紅利。



“商轉公”政策出台後，符合相關條件的借款人，可將原本高利率、高壓力的商業貸款轉為低利率、低壓力的住房公積金貸款，減輕了還款壓力。同時，由於住房公積金貸款的特殊性，借款人的每月還款金額會更加穩定，避免了商業貸款可能出現的利率波動帶來的風險。



不過，在不少城市，申請“商轉公”仍有很多限制條件，需要各方協同打通堵點，確保政策更好地服務於市民，促進房地產市場平穩健康發展。



房貸“商轉公”需要更為明確的政策指引。儘管一些城市已經啟動了相關政策，但執行中仍存在一定差異，借款人在實際操作中仍感不便。為更好引導市場，需要制定更為權威、明確的政策指引，以規範各地的實施步驟和要求，確保人民群眾能夠方便明了地享受政策紅利。



加強信息透明度勢在必行。一些人在選擇“商轉公”時，常常會面臨信息不透明的問題，包括利率、貸款期限等方面的不確定性。因此，需建立全面、透明的信息披露機制，讓貸款人更清晰地瞭解“商轉公”的各項政策和條件。



需要注意的是，隨著“商轉公”政策的推行，市場上湧出一些不規範的中介機構，帶來潛在風險。因此，要健全完善監管機制，對涉及“商轉公”的機構加強監管，確保群眾權益不受侵害，維護市場持續穩健運行。



推動“商轉公”政策見效，金融機構也應提高服務水平。銀行等金融機構應增強服務意識，合理利用技術手段，優化審批流程，為有“商轉公”需求的借款人提供高效優質的服務。



來源：經濟日報 作者：勾明揚



