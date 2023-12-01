中評社北京12月1日電／最近，“國產羽絨服賣到7000元”“波司登平均價格已升至1600元”等話題衝上熱搜。兩條熱搜合在一起，說出了一個品牌方不得不正視的問題：國貨崛起前景光明，但還有很長的路要走，必須一步一個腳印，不能心太急。



羅馬不是一天建成的，品牌也不是一天練成的。“加拿大鵝”能賣上萬元，上千元的北面羽絨服被消費者認為有性價比，不全是因為“外來的和尚好念經”。國際品牌在填充物選取、面料開發、功能設計、品牌傳播等方面，確實有可取之處。比如，成立於1957年的“加拿大鵝”以抵禦極端嚴寒著稱，第一個爬上珠峰的加拿大人、“南極第一城”麥克默多科研中心工作人員穿的都是“加拿大鵝”。這家企業以長達數十年的傳奇故事和品牌締造，撐起了國際品牌的高溢價，讓消費者為此願意買單。



相比之下，波司登2017年前後才進軍羽絨服高端市場，並通過贊助國家南極科考隊珠峰登山隊獲得品牌背書。僅僅兩年之後的2019年，波司登就推出售價高達11800元的羽絨服。至於眼下“7000元羽絨服”的主角品牌，2021年前後才成立，一開始就空降高端市場，產品說服力還不夠強，故而消費者難免追問一句：憑什麼？



國產羽絨服要衝擊高端市場、趕超國際品牌，這份雄心沒有錯。但品牌是不是高端，不應看自身貼的價簽，得看消費者心裡打的標簽。在高端市場，品質力是基礎，品牌力才是支撐價格的關鍵。持續用品質和服務說話，才能得到消費者認可。



其實，我國是世界上最大的羽絨及製品生產國、出口國和消費國，眾多國際品牌使用的羽絨同樣來自中國。坐擁全世界最豐富的鴨絨、鵝絨資源，配合改革開放歷經40多年磨礪的世界級服裝生產線，國貨羽絨服完全有可能做出高端產品。



當然，脫離品牌光環，國際品牌有時也存在價高物不美的問題。“加拿大鵝”曾因虛假宣傳被我國市場監管部門處罰。與國際品牌同台競爭，國貨不一定非得物美價廉。只要物夠美，國貨同樣可以價格高、品牌亮。



這幾年，已有國產品牌在高端市場風生水起，品質、售價與國際大牌不相上下，目標客戶也相當認可，並未由於國貨身份就覺得賣貴了。



再換個角度想，“加拿大鵝”賣得再貴，畢竟跟大多數老百姓沒關係；國產羽絨服會上熱搜，說明國貨跟老百姓更親近，更受消費者關注。中國有14億多消費者，市場足夠大，消費者很需要幾百元的經濟型羽絨服，也容得下上千元的高端羽絨服。據說今年很多年輕人還看上了軍大衣，覺得更有性價比。但不管做高端品牌，還是做老百姓身邊的實惠品牌，原理都是“品牌是帆，產品是船”，想要高揚品牌的帆，必須造好產品的船。那時候，我們的羽絨服品牌才能自豪立於國際競爭浪潮而不倒。



來源：經濟日報 作者：佘穎



