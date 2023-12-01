全球價值鏈四大演進趨勢

隨著全球化和技術進步的推動，企業和國家尋求更高層次的增值環節，以增強產品競爭力。（來源：大公報） 中評社香港12月1日電／據大公報報導，“機變隨物宜，妙道貫未然。”全球價值鏈是現代全球經濟體系的核心組成部分，代表著產品和服務在全球範圍內的不同環節分工與協作。從過去到現在再到未來，我們可以清晰地觀察到其中的關鍵趨勢和變化。



過去，成本效益最大化推動全球價值鏈演化。回顧過去幾十年，全球價值鏈的發展與全球化過程密不可分。全球化的浪潮推動了生產要素的跨國流動，企業開始尋求全球範圍內的成本效益最大化。這一時期的全球價值鏈表現出以下特徵：



首先，全球範圍內的生產重新分配。隨著全球化的推進，企業尋求在全球範圍內重新分配生產環節，以最大程度地降低成本並實現利潤最大化。這種全球生產網絡使產品能夠以更具競爭力的價格進入市場。



其次，隨著產品層面的分配與集聚，不同國家逐漸形成了自身的產業優勢，進一步細化了全球價值鏈。以電子產業為例，中國崛起為電子製造的重要中心，而美國矽穀則成為了創新和研發的核心。不同國家和地區在全球供應鏈中扮演的不同角色，促使全球產業分工更加精細化。



不僅如此，伴隨著各國產業鏈升級，處於價值鏈下游的國家也逐漸向上遷移。依據HS4目錄對美國進口產品進行分類，可以發現2017至2022年間越南和墨西哥都提高了各類電子設備對美國出口的市場份額。



現在，受到疫情的衝擊，加速全球供應鏈向近岸轉移。近年來，全球價值鏈的演變受到了物理因素和情緒因素的影響，導致了重新分配的約束條件發生了改變。



首先，物理因素的衝擊對全球供應鏈造成了嚴重影響。自然災害、疫情爆發，以及地緣政治緊張局勢等因素，都給供應鏈帶來了巨大挑戰。



例如，2020年新冠疫情爆發導致全球供應鏈出現了嚴重中斷。工廠停工、物流運輸受阻，導致全球範圍內的貨物交付延誤。這些事件加劇了供應鏈重新分配的困難，迫使企業重新審視供應鏈的彈性和風險管理。



其次，情緒因素也對全球價值鏈的穩定產生一定的影響。貿易保護主義政策及消費者對“本土產品”的需求增加，都導致了供應鏈的不確定性。企業開始重新評估風險，考慮將生產回歸國內或者尋找更近、更可靠的供應鏈合作夥伴。

