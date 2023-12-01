摩通看好小米明年有出色表現。（來源：大公報） 中評社香港12月1日電／據大公報報導，臨近年尾，證券大行積極發掘明年市場機會。摩通在最新2024年股票市場前景展望報告中指出，內地將於明年進入股市、樓市價格見頂後第四個年頭，預期將會迎來溫和的周期性﻿復甦。



自2020年底以來，按美元總回報計算，中資股是MSCI亞太區指數表現最差市場，企業每股盈利增長偏弱，估值持續向下低走。然而，今年10月底開始，伴隨美國減息預期升溫，美匯指數走弱，中資股份疲弱情況料會改善。利好因素包括中美關係轉好，中國經濟上升勢頭向好，企業收入增幅回升，有助股市回升持續至明年初。



摩通建議投資者堅持選擇優質增長型公司，並選出六大投資主題，如“物有所值”出口行業龍頭；擁有市場利基的行業龍頭；既有行業龍頭；大中華人工智能（AI）；金融行業下的“幸存者”；新能源與電動汽車商。行業偏好方面，三大“增持”行業，包括媒體與娛樂、消費者非必需品、工業。三大“減持”行業，包括銀行、材料、運輸物流。至於個股方面，摩通看好聯想（00992）、小米（01810）、騰訊（00700）、網易（09999）、快手（01024）、蒙牛乳業（02319）。