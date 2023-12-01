恒指連跌四個月　險守萬七關

恒指上月累跌69點，已是連跌第四個月。（來源：大公報） 中評社香港12月1日電／據大公報報導，港股市場氣氛延續疲弱態勢，恒指在11月最後一個交易日窄幅上落，一度下跌130點，低見16863點，刷新今年即市低位；幸收市時轉升49點，收報17042點。科指全日跌10點，報3899點。綜合整個11月份，恒指累跌69點，連跌第四個月，而高低幅度衹有約1300點。以跌幅計，恒指按年微跌不足1%，但表現跑輸全球主要市場。科指全月累升140點。展望12月份，證券界人士普遍對後市偏向正面。



人民幣港匯轉強 港股料拐好



第一上海首席策略師葉尚志指出，過去兩個交易日，恒指貼近17000點，而大市交投則增至1300億元水平。港股放量下跌，反映投資者加大拋售力度，期望釋放沽壓後，有利後市表現。葉尚志對12月份市場展望偏向正面，主要有三個原因，第一是港股現價處於偏低水平；第二是美國債息有機會延續跌勢；第三是美元匯價轉弱，人民幣、港元匯價轉強。恒指12月份有機會出現拐點，短線向上目標18000點。



信誠證券聯席董事張智威同樣對港股12月展望正面。他表示，始終相信基金經理出於“粉飾窗櫺”考慮，在年底推高港股，首個目標是18500點。不過，投資者短線要警惕大戶挾好倉。因為恒指16500點是牛證重倉區，大戶或出於殺好倉，把指數質低至16500點水平。個股建議，張智威看好滙控（00005）。滙控現價股息率超過9厘，明年有機會派發特別股息，符合收息股要求。考慮到現時市場慣於短線操作，投資者現價買入，可以在62元沽出。滙控昨日股價收報59.2元，跌0.5%。



中生製藥月漲26%冠藍籌



綜合11月份藍籌股表現，以散戶愛股中生製藥（01177）表現最強，股價全月累漲26.3%。龍湖集團（00960）黑馬跑出，股價在11月份累升21.6%，是升幅第二佳藍籌股；反映投資者預期在內地監管部門支援下，龍湖等具實力的內房股將可重生。



相對地，海底撈（06862）股價在11月份表現令人失望，全月累跌20.5%，是表現最差藍籌股。野村料內地餐飲業﻿復甦路難行，下調海底撈目標價至21.4元。海底撈昨日股價收報15.54元。美團（03690）公布季績後，股價一瀉如注，總計全月累跌18%，是表現第二差藍籌股。



科指股份11月表現，以小鵬汽車（09868）股價升幅最勁，全月累升16.2%。快手（01024）股價升幅第二佳，累升14.6%。在科指成份股中，美團股價表現最差。嗶哩嗶哩（09626）季績失色，昨日股價急挫10.9%，收報89.9元，而綜合全月累跌15.1%，是表現第二差科指成份股。