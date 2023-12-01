廣東省梅州市政協原主席陳建青被開除黨籍

陳建青（來源：網絡圖片） 中評社北京12月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，據廣東省紀委監委消息：日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對梅州市政協原黨組書記、主席陳建青嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，陳建青喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮金；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部職務晉升中為他人謀利並收受財物；違規通過民間借貸獲取大額回報；毫無紀法底線，公器私用，恣意妄為，利用職務上的便利侵吞公款；大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在工程承攬、獲取財政資金補貼等方面謀利，並非法收受巨額財物。



陳建青嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予陳建青開除黨籍處分；按規定取消其相應的退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



陳建青簡歷



陳建青，男，漢族，1958年8月生，廣東東源人，在職研究生學歷，1977年6月參加工作，1982年6月加入中國共產黨。



歷任河源市連平縣委書記、縣人大常委會主任，梅州市副市長，梅州市政協黨組書記、主席。2021年1月退休。