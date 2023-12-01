第四批國家組織高值醫用耗材集采擬中選結果

中評社北京12月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，11月30日，第四批國家組織高值醫用耗材集中帶量採購在天津開標，產生擬中選結果。本次集采覆蓋人工晶體、運動醫學相關高值醫用耗材，共有128家企業參與，126家擬中選，中選率98%。中選產品平均降價70%左右，其中人工晶體類耗材平均降價60%，預計每年可節約費用39億元，運動醫學類耗材平均降價74%，預計每年可節約費用67億元。



據瞭解，本次集采主要包括治療白內障用人工晶體、粘彈劑，治療肌肉、韌帶、軟骨等損傷的錨釘等醫用耗材，共分為31個產品類別、40個競價單元。



在採購量方面，全國7101家醫療機構參與填報人工晶體採購需求達192萬個，粘彈劑採購需求達245萬盒；運動醫學類耗材採購需求達120多萬個，骨類重建物33萬包，共涉及133家申報企業，145家生產企業。



按集采前價格計算，此次集采產品的市場規模約155億元，其中人工晶體類耗材11個品種65億元，運動醫學類耗材19個品種90億元。此次集采廣泛惠及接受晶體植入的白內障患者，以及因勞動、運動肌肉韌帶受損需施行運動醫學手術的患者。



本次集采中，市場占有率高的國內外頭部企業均有產品中選，保持了臨床使用穩定性，產品供應豐富多元。美國愛爾康公司今年新上市的景深延長晶體從1.1萬元／個降至3500餘元／個，高性能的三焦點晶體（非散光）從2.3萬元／個降至8900餘元／個；內資企業愛博諾德公司的非散光單焦點晶體為需求量最大的人工晶體產品，價格從2500元／個降至近800元／個；美國強生公司的新一代單焦點晶體從1萬元／個降至1100餘元／個。英國施樂輝公司為全球運動醫學領域的知名企業，其產品聚醚醚酮帶線錨釘從5600元／個降至1300餘元／個；臨床使用量大且易濫用的人工骨從1400元／cm3下降到300餘元／cm3。



自2020年以來，國家醫保局已成功組織三輪高值耗材集采，覆蓋範圍包括冠脈支架、人工關節及骨科脊柱類耗材，平均降價超過80%。



“人工晶體類和運動醫學類耗材集采的成功開標，將進一步釋放集采改革的制度性紅利，減輕群眾負擔。” 國家醫保局有關負責同志表示，下一步將會同有關部門指導各地及中選企業做好中選結果落地實施工作，確保全國患者於2024年5月—6月用上降價後的中選產品。