把嚴的基調嚴的措施嚴的氛圍長期堅持下去

新疆維吾爾自治區各級紀檢監察機關緊盯惠農政策落實、補助資金發放等環節，下沉一線開展監督檢查。圖為近日，新疆庫車市紀檢監察幹部在牙哈鎮團結村走訪瞭解相關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委二次全會上強調，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，把黨的偉大自我革命進行到底。紀檢監察機關要永葆自我革命精神，時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，敢於鬥爭、善於鬥爭，一刻不停推進全面從嚴治黨，堅定不移正風肅紀反腐。



堅守政治原則，把准嚴的方向



全面從嚴治黨，核心是加強黨的領導。結合主題教育，深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢牢把握加強黨中央對反腐敗工作集中統一領導的根本原則，真正悟透“黨之大計”“國之大者”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，在紀檢監察工作實踐中，想問題、作決策、辦事情，首先考慮是不是有利於堅持和加強黨的全面領導。堅持黨的領導必須維護黨的領導，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，把貫徹落實習近平總書記重要講話重要指示批示精神和黨中央重大決策部署作為長期政治任務、戰略任務，完善貫徹落實的閉環管理工作機制，實行台賬管理，具體化、精準化、常態化開展政治監督，著力發現和查處在實際工作中打折扣、做選擇、搞變通、不作為等背離“兩個維護”的問題，堅決查處“七個有之”問題，堅決清除與黨離心離德、危害國家安全和民族團結的“兩面人”，確保廣大黨員幹部始終做政治上的明白人、老實人。嚴格落實請示報告制度，做到重大事項、重大案件、重要工作及時主動向上級紀委監委和同級黨委請示報告，確保全面從嚴治黨始終方向正確、步調一致，在黨的堅強領導之下堅定穩妥、縱深推進。



履行監督專責，健全嚴的體系



習近平總書記對健全全面從嚴治黨體系作出深刻闡釋，強調“不能把全面從嚴治黨局限於正風、肅紀、反腐”，指出“健全全面從嚴治黨體系，是全黨的共同責任，必須充分發揮黨的政治優勢、組織優勢、制度優勢”。牢牢把握黨的二十大黨章關於紀檢監察機關在管黨治黨、自我革命中的職能定位，落實好“推動完善黨和國家監督體系”的重要職責，監督推動各級黨組織把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍貫徹落實到管黨治黨的全過程各方面，真正做到內容上全涵蓋、對象上全覆蓋、責任上全鏈條、制度上全貫通。針對日常監督、專項監督、巡視巡察監督反映的黨委（黨組）抓黨風廉政建設主體責任落實不到位，班子成員落實“一崗雙責”有差距、帶頭作用發揮不夠好等問題，通過約談提醒、通報批評、制發紀檢監察建議書、追責問責等方式，推動各級各部門特別是“關鍵少數”堅決扛起管黨治黨政治責任。充分發揮黨內監督的主導和定向引領作用，推動黨內監督與其他監督有機貫通，構建系統集成、協同高效的監督機制，激發各類監督主體作用，形成全面覆蓋、常態長效的監督合力。持續深化紀檢監察體制改革，推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接常態化制度化，優化“室組”聯動監督、“室組地”聯合辦案機制，不斷釋放監督整體效能。

