多項有關大氣污染治理政策文件密集發布

11月26日，游人乘船觀賞海鷗。（來源：新華社） 中評社北京12月1日電／據法治日報報導，連日來，有關大氣污染治理的政策文件密集發布。



11月24日，國務院常務會議審議通過《空氣質量持續改善行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）。會議強調，要深入貫徹落實黨中央關於打好污染防治攻堅戰的決策部署，再接再厲、久久為功，扎實深入推進空氣質量持續改善。



生態環境部辦公廳近日發布關於徵求《低效失效大氣污染治理設施排查整治工作方案（徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》）意見的函。擬全面開展低效失效大氣污染治理設施排查整治工作，建立排查整治清單，“淘汰一批、整治一批、提升一批”。



生態環境部近日還召開部常務會議審議並原則通過《京津冀及周邊地區、汾渭平原2023—2024年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（以下簡稱《方案》）。



這意味著，我們仍然需要持續深入打好藍天保衛戰。如生態環境部部長黃潤秋此前所表示的，藍天保衛戰不是一蹴而就的，需要全社會通力合作，需要打好法治、市場、科技、政策“組合拳”，特別是強化財政、稅收、價格等政策支持。生態環境部將從嚴控增量、減排存量、加大監督幫扶力度等方面發力。



今年秋冬大氣污染形勢嚴峻



京津冀地區近期又經歷了一輪污染天氣。



以北京為例。北京市生態環境監測中心表示，從11月20日開始區域整體擴散條件不利，南部重污染帶逐漸形成，並在偏南風作用下向北傳輸，污染範圍不斷擴大。截至22日早9時，全市空氣質量達到中度污染水平，其中有六區陷入重度污染。



這個秋冬季，大氣污染防治形勢被認為“異常嚴峻且緊迫”。且不說秋冬季本就是大氣污染的“重災區”，從今年整體情況來看，形勢就不容樂觀。

