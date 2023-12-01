研究顯示人工智能可助力高效監測冰山

中評社北京12月1日電／據央視新聞報導，當前，人工智能技術快速發展，應用也越來越廣泛。近期，來自英國和挪威的科研人員公布了一項研究成果：通過人工智能，借助海量衛星圖像，可以更加高效地繪制大型冰山的輪廓，效率比傳統人工處理方法快一萬倍。



挪威北極大學科研人員 安妮·布拉克曼·福爾格曼：人工智能可以在不到0.01秒的時間內繪制出冰山範圍和冰山輪廓。而人工要繪制出一座冰山的輪廓，則需要幾分鐘的時間。



傳統上，研究人員一般通過人工操作來分析衛星傳回圖像中的冰山數據，以便對大型冰山進行定位，監測其規模。但由於衛星拍攝的圖像中，冰山、海冰以及雲層等在顔色和輪廓上都不容易清晰分辨，導致人工圖像識別、數據處理費時費力。



而利用人工智能模型則能有效克服這類挑戰。這項研究的負責人，來自挪威北極大學的福爾格曼說，他們的團隊首先利用歐洲航天局“哨兵1號”地球觀測衛星拍攝的南極在不同環境下的大量圖像作為訓練素材，同時與科學家手動導出的冰山輪廓圖進行對比。當模型達到最佳性能時，訓練會自動停止。



挪威北極大學科研人員 安妮·布拉克曼·福爾格曼：通過這個人工智能模型有可能能計算出冰山的表面積，當我們利用它分析同一座冰山的多張圖像時，我們可以看到冰山是如何縮小的，以及冰山是如何斷裂的。如果我們還想瞭解冰山是如何從下方融化的，我們需要另外一種衛星技術來測量厚度。



大型冰山是南極環境的重要組成部分，對海洋化學、海洋生物以及海上作業等都有影響。冰山融化會將大量的淡水注入海洋，而引入人工智能模型，可以幫助更好地監測冰山對海洋的影響。



挪威北極大學科研人員 安妮·布拉克曼·福爾格曼：我認為下一步的目標是讓整個過程都實現人工智能的應用，下載圖像，借助人工智能獲得冰山輪廓，然後與厚度測量相結合，完全自動地獲得冰山融化的淡水量。我想這就是我的目標。