生态环境部：生态环境法典编纂条件已成熟

長江南源當曲的高寒草地（7月24日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月1日電／据新华社报导，生态环境部法规与标准司司长赵柯30日表示，从理论和实践上看，目前生态环境法典编纂的条件非常成熟。生态环境部将按照全国人大及其常委会的统一安排部署，全力配合做好生态环境法典编纂的支持和配合工作。



赵柯在生态环境部当天举行的新闻发布会上作出这一表示。



赵柯介绍，在理论方面，习近平生态文明思想和习近平法治思想可支撐生态环境法典的编纂工作。在实践方面，黨的十八大以来我国生态文明建设的实践成效明显。我国现有法律总数299件，其中环境资源方面法律35件，为生态环境法典提供了文本支持。



他表示，十四届全国人大常委会立法规划提出，积极研究推进环境（生态环境）法典和其他条件成熟领域的法典编纂工作。生态环境部对生态环境法典工作非常关注，前期已经组织相关部属单位和大专院校做了一些基础研究，目前正在组织调研座谈，瞭解基层对法典的需求和对条款的期待，收集地方的意见建议，梳理整合现行生态环境法律法规的相关条款，研究提出平移、修改、补充等意见建议。



赵柯建议，生态环境法典编纂要坚持有序衔接，充分吸收现行生态环境保护立法的成果。要坚持问题导向，充分考虑社会经济发展的需求，编纂一部符合社会实际、有实践基础、可操作性強的生态环境法典。要坚持包容並蓄，充分体现生态文明建设的最新成果，並对未来新兴领域的单行法留出一定空间。