誰看過吳欣盈棄美籍證明？柯前幕僚曾提醒

曾幫柯文哲操刀Line官方社群、曾列民眾黨2020不分區“立委”的吳靜怡。（Grace Woo 臉書） 中評社台北12月1日電／台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈遭疑有雙重國籍，卻不願立刻公開相關證明，只強調12月5日見真章，日前受訪時還反嗆記者，引發爭議。民眾黨主席、2024候選人柯文哲前幕僚吳靜怡（Grace Woo）爆料，早在2019年她與吳欣盈一起被提名為不分區“立委”時，就提醒過吳欣盈雙重國籍的問題，基於友情她相信吳欣盈沒有美國籍，但黨內沒有人看過放棄國籍的證明，“沒有，從2019就沒有！”



針對遭疑仍有美國國籍，吳欣盈11月30日在臉書發文“我已放棄美國籍，12月5日見真章”，但目前尚未提供證明文件，要等到“中選會”公布。而昨晚吳欣盈為黨籍“立委”候選人邱臣遠站台時，面對記者追問，吳欣盈則是不斷強調“12月5日見真章”回應，說自己在臉書已經講過了，“我不知道你還要我再補充什麼？”



根據《中時新聞網》報導，吳靜怡昨日在政論節目《關鍵時刻》直言，民眾黨其實很像一般的社團，幹部感覺都沒有很專業，謹慎度、緊密度也不夠。正常人的SOP，都會在吳欣盈列入副手備選名單時，就請她提供放棄雙重國籍的證明。民眾黨一直以來都是等到網友爆料才來處理，沒有針對一般民眾的價值去審核，他們只審核“黨主席要不要”。