為何任侯副手？趙少康爆柯1句話讓他下決心

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電／中國國民黨2024大選推出侯友宜和副手趙少康組成的侯康配。趙少康11月30日在政論節目爆出，他答應擔任侯友宜副手的原因，甚至還說出了當時為了藍白合，柯文哲對侯友宜講“你不會贏，衹有我會贏”，讓他不捨侯友宜一直忍，因此下了決心要挺侯友宜。



根據《中時新聞網》報導，趙少康11月30日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，確定要當侯友宜副手時是11月23日，因為11月24日要登記，趙少康指出，在23日離開君悅會談之前有談一下，離開之後就看起來不行了，趙少康也強調，不管藍白合的情勢好不好，一定要有一個備案，侯友宜不可能沒有備案，沒有備案才是不負責任。



趙少康分享當時的狀況，“侯友宜有來跟我講整個來龍去脈、柯文哲怎麼對待他，他心裡蠻多委屈，柯文哲當時跟侯友宜說‘你不會贏，衹有我會贏’，侯友宜都忍了，也沒對外面講，就忍下來希望合，大家也知道合的話，贏的機率比較大，他就一直忍希望委曲求全”。



趙少康也直言，“但侯友宜也說如果不合，你可不可以跟我一起搭配，我總要給他一點後援，讓他覺得有底氣，否則他回頭一望後面沒人，那怎麼去談？所以11月23日下午他講的很有底氣，就不太一樣了”。