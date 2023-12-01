特區政府斥美打“法案牌”干預港事務

市民昨到美國駐港澳總領事館抗議，譴責美國政客詆毀香港。（來源：大公報） 中評社香港12月1日電／據大公報報導，針對美國眾議院外委會通過個別反華議員提出的所謂“香港經濟貿易辦事處認證法案”，鼓吹取消香港特區駐美經貿辦事處的特權豁免待遇，甚至關閉辦事處，打“法案牌”干預香港事務和中國內政，香港特區政府昨日強烈譴責，美方行徑完全漠視香港特區在“一國兩制”下的地位，惡意污蔑實施香港國安法的正當和合法目的，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。



外交部駐港公署發言人同日表示強烈譴責和堅決反對，敦促美方立即懸崖勒馬，停止推進相關法案。



特區政府指出，該法案違反事實，以政治目的抹黑並攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處在推動港美互惠互利的經貿關係及文化交流的工作，以誤導手法誘使要取消有關經貿辦的特權豁免待遇甚至關閉經貿辦。特區政府強烈譴責這些因個別政治利益而破壞貿易關係的圖謀，並嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。



美在港享重大經濟利益



特區政府一直按“一國兩制”原則與世界各地建立和維持經貿關係，包括根據基本法第156條及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，作為特區駐當地的官方代表，其中包括在美國設立的三個經貿辦。香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦在其駐地與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流。特區政府表示，事實上，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1200家美國公司在港設有業務。若美方一意孤行，借所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業。



特區政府在美國設立的三個經貿辦，會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報導和澄清誤解，冀可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分。制訂香港國安法的主要目的之一，是完善香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，以及保持香港特區的繁榮和穩定。特區政府會繼續堅定不移全面準確實施香港國安法，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

