吳欣盈為民眾黨衝刺　深入藍營鐵票倉拜票

民眾黨2024副手候選人吳欣盈1日陪同民眾黨台北市“立委”候選人張其祿深入深藍鐵票倉文山區拜票。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）選戰不到50天，台灣民眾黨2024副手候選人、新光集團第三代長公主吳欣盈1日一早就陪同民眾黨台北市“立委”候選人張其祿，深入深藍鐵票倉文山區市場拜票。



不過，一早攤商知道吳欣盈要來拜票時，也不免討論起吳欣盈名字的諧音“無心贏”。可見吳欣盈、張其祿在深藍艱困選區得加把勁，才能幫民眾黨2024候選人柯文哲開闢疆土。



選戰不到50天，吳欣盈拜票行程緊鑼密鼓，今日上午陪同台北市第八選區（文山、南中正）“立委”候選人張其祿前往文山區集應廟參拜、發熱咖啡、“景美早市”掃街拜票。民眾黨台北市議員黃瀞瑩、張志豪也陪同參與。吳欣盈中午接著到內湖與民眾黨台北市議員陳宥丞等人進行肥皂箱開講，下午再趕赴新北市新莊區競總與柯文哲共同召開政策記者會。



台北市第八選區現任中國國民黨“立委”賴士葆是七連霸老將，從第7屆至第10屆分別拿下71.81%、63.43%、49.69%、49.98%的高得票率，無情碾壓競爭對手。而馬英九居住的老公寓就位在文山區興隆路二段，且該選區一半人口都與軍公教有關，顯見該區長期是藍營鐵票倉。



台北市第八選區的挑戰者為民進黨連任3屆的現任台北市議員王閔生與民眾黨張其祿。不過，民眾黨在台北市第八選區的支持度從2020年來有成長空間，2020年民眾黨派張幸松參選“立委”，得票率僅6.3%、得1萬2111票。2022年黃珊珊代表民眾黨參選台北市長，在文山區就拿下3萬5893票、得票率25.2%。