“硬核”航天科學家對話香港大學生

11月30日，神舟十二號乘組航天員劉伯明在香港理工大學分享。（來源：新華社） 中評社香港12月1日電／據新華社報導，繼29日中國載人航天工程代表團走進香港4所中小學交流互動後，內地“硬核”航天科學家們30日下午來到香港理工大學和香港科技大學，與師生一起談論浩瀚蒼穹。



兩校的交流會場座無虛席，共約千名師生前來“追星”。代表團成員們的演講幹貨滿滿、金句頻出，場下笑聲、掌聲不斷，同學們接連拋出問題，交流精彩紛呈。



“航天員是萬裡挑一，過程中要經歷多輪選拔，請問在漫長的準備和等待中，如何才能做到永不放棄呢？”有同學在香港理工大學向神舟十二號乘組航天員劉伯明提問。



“半年，我寫了40萬字筆記。”劉伯明以自己爭取航天任務的經驗回答說，他曾將各訓練科目的知識寫在紙上，貼滿房間，最後做到閉上眼睛能將知識一一浮現。



他寄語在場同學：“目標明確後，就剩下一個——堅持。”



逐夢星辰的旅程是同學們的關注焦點，大家很想知道漫步地球之外是何感受？



“有時候太空漆黑一片，很恐怖。但天上的每一顆星，懸在天邊又是美輪美奐。可是我們能看見的都是恒星，不是每顆星我們都能叫出名字。”劉伯明從中明白了一個道理：衹有相互照耀，才能群星閃爍。



在國家航天事業發展中，香港並未缺席。代表團所到的兩所大學均為國家探索宇宙奧秘貢獻了智慧，香港也在國家航天事業發展中獲得了更大機遇。



在香港科技大學，神舟十五號乘組航天員張陸透露了所有航天員在太空都曾做過的一件事——透過舷窗尋找祖國，尋找各自家鄉。



“為什麼要愛國、愛家鄉？”張陸認為，國家強大才能實現個人夢想，而家鄉是生命的搖籃。“我們所有的航天員都在努力刷新中國高度，勇攀科技高峰。”

