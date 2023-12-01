外資看好香港　押注創科金融

全球前十醫藥企業阿斯利康在港設立研發中心，專注細胞、基因治療等藥物研發。（大公報） 中評社香港12月1日電／香港聯通內地與國際優勢無可替代，接連有外資押注香港創新科技、金融。全球前十醫藥企業阿斯利康在港設立研發中心，將起著牽引示範作用，預期吸引更多藥企落戶。同時，外資對香港國際金融中心與虛擬資產市場發展也投下信心票，申請虛擬資產交易牌照的公司數目在過去兩個月倍增至八間，近期發生涉嫌詐騙案未有影響企業投資信心。



大公報報導，亞洲時代已經來臨了，成為世界經濟與金融的重心，香港作為進入內地的窗口及門戶的角色與地位重要，國際化特色在全球尤其有相當競爭力。現時香港經濟主打金融，加上創科逐步發力，發展前景無可限量。



阿斯利康落戶 牽頭示範作用大



事實上，包括中國在內的亞洲已成為全球經濟的主要增長引擎，過去25年，亞洲經濟平均增長5.5%，保持中高速增長，對世界經濟增長貢獻比重達到三分之二。亞洲在全球經濟總量占比已由1998年的30%，顯著上升至目前的逾45%，預期占比很快突破50%。亞洲是全球經濟增長主要動力所在、發展機遇所在，香港國際金融中心與商貿樞紐地位將持續受惠於國際資金流入亞洲。



儘管現時全球經濟不確性增加，出現去全球化、脫鈎的不明朗因素，但近期外資仍然是身體力行看好香港，最明顯例子是全球前十醫藥企業阿斯利康在港設立研發中心，將會專注細胞、基因治療等藥物研發，這對香港生物醫藥科技發展猶如打下一支強心針，同時更起著較大牽引示範作用，吸引更多來自內地、海外與本地藥企加大在港投資，推動生物醫藥科技行業發展。例如和黃醫藥已表明計劃在港設立研發中心，這有助營造出生物醫藥投資氛圍，推動行業發展，有望打造成為經濟新亮點。



矽穀科企心動 擬在港擴展



值得留意的是，美國矽穀初創企業也看中亞洲市場，計劃轉移陣地，擴展香港業務。最近財政司司長陳茂波在美接觸了從事醫藥器械及人工智能生物科技的初創公司，這兩間公司均表示會積極考慮在港設立研發中心，甚至是區域總部，從中可見香港國際創科中心發展潛力巨大，就連矽穀科技公司也心動了，部署來港發展。



除了創新科技之外，香港金融也是外資押注的重點，特別是看好財富管理業務發展。目前香港是亞洲最大的國際資產管理中心，亦是亞洲最大的跨境私人財富管理中心、對衝基金中心及第二大私募基金中心，還是區內企業設立財資中心的理想地。香港金融優勢不斷增強，未來有機會超越瑞士成為全球財富管理的一哥。事實上，目前香港穩步推進虛擬資產市場交易中心，可與金融科技、財富管理業務發展產生相輔相成、相互推動作用，原因不少家族辦公室對投資虛擬資產有較大興趣，這大大增加家辦落戶香港的誘因。



雖然近期香港出現JPEX、HOUNAX等無牌虛擬資產交易平台涉嫌詐騙事件，但這反映有規範監管的重要性。因此，當局宜一方面完善虛擬資產交易監管制度，積極研究賦予證監會更大權力，成為真正有牙老虎，打擊市場不當行為；另一方面則是加強教育投資者，使用受監管的有牌虛擬資產交易平台。目前證監會只批出兩個虛擬資產交易平台牌照，有需要加快審批，令市場有較多選擇。



虛擬資產穩推 申請牌照倍增



在過去兩個月，申請虛擬資產交易牌照的公司數目由4間倍增至8間，申請者包括外資公司，準備在港大展拳腳，企業對香港虛擬資產市場投資信心未受到涉嫌詐騙事件所影響。擁虛擬資產交易牌照的BC科技集團（00863），近期股價持續呈強，顯示市場對香港虛擬資產交易中心投下信心票。



總之，外資對香港經濟保持堅定信心，搶人才、搶企業利好效應預期逐步浮現出來，支持香港經濟﻿復甦的良好勢頭延續至明年。