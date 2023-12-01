香港選舉事務處為票站人員舉辦多場演練

區議會地方選區點票站工作人員學習模擬點票安排。（來源：大公報） 中評社香港12月1日電／據大公報報導，新一屆區議會選舉12月10日舉行，選舉事務處過去兩星期為投票兼點票站的選舉工作人員，舉辦多場簡介會、實習和模擬情景演練，讓他們熟習投票兼點票站的運作和各項細節，確保選舉的投票和點票過程順利進行。



超過3萬名公務員協助選舉



投票日有超過30000名來自不同決策局／部門的公務員在全港超過600個一般投票站和18個地區委員會（地委會）界別投票站負責不同的選舉工作，為超過433萬名選民服務。區議會地方選區（地方選區）會繼續採用投票兼點票安排，除小投票站及專用投票站外，點票工作會在投票結束後於同一投票站內進行；地委會界別同樣採用投票兼點票安排，但點票工作將會在地方選區投票結束後才會開始。



選舉事務處發言人說：“選舉事務處連日來馬不停蹄舉行多場訓練，向選舉工作人員講解投票和點票程序，並透過實習和模擬情景演練，包括投票站的場地布置及預備工作、使用電子選民登記册系統發出選票的程序、投票站轉為點票站的步驟、地方選區的人手點票工作、地委會界別的電腦輔助點票安排和問題選票的分類，務求令工作人員於投票日能高效和人性化地處理排隊、發票、投票、點票和投訴事宜，以及瞭解處理突發情況的應變措施。”



選舉事務處會繼續為選舉工作人員舉行一連串訓練，以期令他們熟習工作流程，提升效率、協調和應變能力，為區議會一般選舉作出充分和周詳的準備。