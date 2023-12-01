金管局：銀行及早做好前期準備

中評社香港12月1日電／對於港交所發布關於惡劣天氣下維持證券交易的咨詢文件，金管局表示歡迎，稱如果此舉得到落實，將有助本地和境外投資者在極端天氣進行證券交易，有助提升香港作為國際金融中心的競爭力。



大公報報導，金管局表示，考慮到落實相關建議可能涉及系統修訂，儘管公眾咨詢仍在進行中，仍鼓勵銀行盡早啟動前期規劃及準備工作，以縮短落實此建議的時間。



券商憂客戶未及時補孖展



香港證監會同樣對在惡劣天氣下維持交易的建議表示支持，相信有助強化香港金融市場競爭力，歡迎業界通過是次咨詢分享看法，未來將與港交所及其他持份者緊密協作，推動有關措施的落實。



信誠證券聯席董事張智威（圓圖）表示，由於疫情期間已適應在家工作（WFH）的工作模式，所以日後港交所在惡劣天氣維持市場如常交易，該行也能夠正常運行。



不過，他關注本地銀行能否配合到客戶在支票轉賬的需要；舉例說，若客戶“打八號波”前一個交易日到銀行入支票，“打八號波”當日下午是否完成轉賬資金至交易賬戶；若果未能夠解決這個問題，輕者可以錯失入市機會，嚴重者可能因無法應付追收孖展要求而被證券行“斬倉”。



富昌：已安排遠端工作運作



富昌證券支持港交所建議，並認為遠端工作的運作模式於近年已十分成熟，不少大型金融機構也有在家工作的安排，富昌證券亦不例外，已有完善的制度及配套設施安排遠端工作，確保交易系統正常操作。同時，富昌亦已制定員工指引及措施確保員工安全。